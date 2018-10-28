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      У Києві матір втопила двох своїх дітей: фото 18+

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      У Києві зникли 2 дітей, а згодом стало відомо, що їх втопила рідна матір
      У Києві зникли 2 дітей, а згодом стало відомо, що їх втопила рідна матір / Ілюстративне фото

      У Дарницькому районі Києва стало відомо про зникнення 26 жовтня 2 дітей – 6-річної Ганни Бабкіної та 5-річного Данила Бабкіна. Ще в суботу брата з сестрою розшукувала поліція, а в неділю вже стало відомо, що дітей втопила в озері їхня матір.

      Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

      Раніше у мережі опублікували фото зниклих дітей.

      Згідно з повідомленням, 26 жовтня батько дітей сповістив до поліції, що його колишня дружина забрала хлопчика і дівчинку та зникла. Згодом правоохоронці знайшли жінку неподалік від Чернігова в неадекватному стані та без дітей.

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      Жінку привезли до відділу поліції та до неї прибули медики. Матір дітей розповіла, що пішла купатися з ними на озеро і ті втопилися.

      Тоді поліцейські виїхали на озеро, але першого дня знайти нікого не вдалося. Пошуки продовжили 28 жовтня разом з водолазами, вони і знайшли тіла 2 маленьких дітей.

      Жінку затримали, їй загрожує 15 років ув’язнення.

      Київ матір втопила дітей кримінал вбивство
      Тіла дітей, яких втопила рідна матір у Києві

      За інформацією Facebook-спільноти "Киев Оперативный", у день зникнення дітей їхньому батькові зателефонував невідомий і сповістив, що знайшов телефон однієї дитини. Батько поїхав на зустріч, забрав телефон і вирушив за місцем проживання дітей і їх матері. Двері до квартири були відчиненими, а вдома нікого не виявилося.

      Матір дітей 36-річна Катерина, яка працює в дитсадку, на роботу не з'явилася. Дітей у дитсадок теж не привела. З останніх подій перед інцидентом відомо було лише те, що матір відпросила своїх дітей з гуртка фігурного катання нібито через те, що вони захворіли.

      Також відомо, що батьки Катерини проживають в окупованому Криму, а сама жінка ніколи не була помічена за вживанням алкоголю. Вже в Києві вона зізналася, що втопила дітей в озері Дарницького району. Сама теж хотіла втопитися, але не змогла.

      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Жертви Кримінальні новини Поліція Новини Києва Розслідування
      Джерело: 24 канал
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