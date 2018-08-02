У Києві на деяких вулицях можуть збільшити ліміт швидкості: перелік

На деяких вулицях Києва можуть збільшити максимально дозволену швидкість руху транспортних засобів до 80 кілометрів на годину вже у вересні.

Про це повідмляє телеканал 112 Україна з посиланням на директора департаменту транспортної інфраструктури Сергія Симонова.

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Він зазначив, що відповідний проект рішення може бути розглянуто на найближчій сесії Київради. Збільшеннчя максимальної швидкості до 80 км/год може відбутися на 22 вулицях:

просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильська)

Велика Кільцева дорога (від вул. Міська до перетину з вул. Газопровідна і від вул. Газопровідна до Мінського проспекту)

вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе)

Кільцева дорога (від пр. Перемоги до вул. Миколи Трублаїні)

просп. Оболонський (від вул. Богатирської до вул. Маршала Малиновського)

Автодорога Р-69 (від вул. Озерна до кордону м.Києва)

просп. С. Бандери (від просп. Оболонського до Московського моста)

просп. Генерала Ватутіна (від Московського моста до Керченської площі)

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського моста до вул. Електриків)

Наддніпрянське шосе

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного)

вул. Саперно-Слобідська (від вул. Миколи Грінченка до Південного мосту)

просп. Миколи Бажана (до Харківської площі)

вул. Дружби Народів (від Деміївської площі до вул. Німанська)

просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславська і від вул. Кіото до повороту на с. Княжичі)

вул. Перова (від просп. Визволителів до вул. Алішера Навої)

просп. Соборності (за умови встановлення розподільного транспортного огородження)

просп. Леся Курбаса

просп. Космонавта Комарова

вул. Борщагівська

Південний мостовий перехід

Симонов зауважив, що до проекту рішення є зауваження активістів у сфері безпеки дорожнього руху. Вони пропонують збільшити швидкість руху на деяких вулицях частково, тобто праві смуги, там де є велодоріжки чи ні надземних пішохідних переходів, залишити зі швидкісним режимом 50 км/год, а на лівих збільшити до 80 км/год.

Нагадаємо, зміни до Правил дорожнього руху та збільшення штрафів були ініційовані міністром МВСАрсеном Аваковим після страшної трагедії у Харкові, де позашляховик Lexus збив шестеро людей.