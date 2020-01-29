У Києві накрили велику "ботоферму" росіян: які провокації вона влаштовувала

Служба безпеки України викрила у Києві велику "ботоферму", яку організували росіяни та переселенці з окупованого Донбасу. Вона займалася псевдомінуваннями та поширенням фейків у соцмережах.

За даними правоохоронців, організатори "ботоферми" мали понад 500 активних акаунтів, повідомляє пресслужба СБУ. Через них провокатори поширювали у мережі неправдиву інформацію, підбурювали протестні настрої населення та здійснювали атаки на акаунти високопосадовців.

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Особи організаторів встановлені. Кінцевою метою замовників було зниження довіри громадян до державних інституцій через розповсюдження недостовірної інформації щодо економічної та соціальної ситуації в Україні,

– розповіли в СБУ.

Окрім того, "ботоферма" розсилала анонімні повідомлення про мінування великих об’єктів і місць масового скупчення людей: торгово-розважальних центрів, станцій метро, автовокзалів.



СБУ викрила "ботоферму" росіян у Києві

Зловмисники також дистанційно реєстрували у телеграмі анонімні акаунти, через які незаконно продавали вогнепальну зброю, вибухівку, наркотики тощо.

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"Ботоферма" розташовувалась в одному з орендованих офісів у Києві. Під час обшуку правоохоронці знайшли там комп’ютерну техніку, спеціальне обладнання (GSM-модеми, шлюзи) та майже 2 тисячі SIM-карток мобільних операторів. Також слідчі вилучили чорнові записи щодо реєстрації користувачів соцмереж, які писали провокативні коментарі під публікаціями українських політиків.



Офіс "ботоферми" у Києві

Наразі правоохоронці з'ясовують усі деталі роботи "ботоферми", щоб притягнути до відповідальності двох підозрюваних у її створенні.



СБУ вилучила обладнання "ботоферми" у Києві