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      У Києві накрили велику "ботоферму" росіян: які провокації вона влаштовувала

      3237 Читать новость на русском
      СБУ викрила у Києві російську "ботоферму" / ssu.gov.ua

      Служба безпеки України викрила у Києві велику "ботоферму", яку організували росіяни та переселенці з окупованого Донбасу. Вона займалася псевдомінуваннями та поширенням фейків у соцмережах.

      За даними правоохоронців, організатори "ботоферми" мали понад 500 активних акаунтів, повідомляє пресслужба СБУ. Через них провокатори поширювали у мережі неправдиву інформацію, підбурювали протестні настрої населення та здійснювали атаки на акаунти високопосадовців.

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      Особи організаторів встановлені. Кінцевою метою замовників було зниження довіри громадян до державних інституцій через розповсюдження недостовірної інформації щодо економічної та соціальної ситуації в Україні,
      – розповіли в СБУ.

      Окрім того, "ботоферма" розсилала анонімні повідомлення про мінування великих об’єктів і місць масового скупчення людей: торгово-розважальних центрів, станцій метро, автовокзалів.


      СБУ викрила "ботоферму" росіян у Києві

      Зловмисники також дистанційно реєстрували у телеграмі анонімні акаунти, через які незаконно продавали вогнепальну зброю, вибухівку, наркотики тощо.

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      "Ботоферма" розташовувалась в одному з орендованих офісів у Києві. Під час обшуку правоохоронці знайшли там комп’ютерну техніку, спеціальне обладнання (GSM-модеми, шлюзи) та майже 2 тисячі SIM-карток мобільних операторів. Також слідчі вилучили чорнові записи щодо реєстрації користувачів соцмереж, які писали провокативні коментарі під публікаціями українських політиків.


      Офіс "ботоферми" у Києві

      Наразі правоохоронці з'ясовують усі деталі роботи "ботоферми", щоб притягнути до відповідальності двох підозрюваних у її створенні.


      СБУ вилучила обладнання "ботоферми" у Києві


      У столиці СБУ накрила велику російську "ботоферму"

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Україна – Росія Соцмережі СБУ Кримінальні новини Фейкові замінування Зброя Новини Києва Російська пропаганда
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