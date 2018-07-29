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У Києві поліцейський розпилив сльозогінний газ в обличчя журналісту

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Журналіст встиг зробити фото правоохоронця, який розпилив йому в очі сльозогінний газ
Журналіст встиг зробити фото правоохоронця, який розпилив йому в очі сльозогінний газ / фото з соцмереж

Співробітник поліції, незважаючи на застереження "Преса", свідомо розпилив газ із поліцейського балончика у обличчя фотокореспондента міжнародного агентства Associated Press Єфрема Лукацького.

Про це на своєму сайті інформує Національна спілка журналістів України.

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"Інцидент стався у ході сутичок з поліцією за участі "Національних дружин" через забудову в одному зі спальних районів Києва у суботу, 28 липня", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один з поліцейських бачив, що журналіст знімає і розприскав газ йому прямо в очі. Представник ЗМІ зазначає, що не стояв у натовпі людей і кричав правоохоронцю, що він – представник преси.

Коли знімаєш, дуже важко встигнути зреагувати на сміливця, що бризкає тобі в очі газом. Після чого реально сліпнеш, а це для фотографа зовсім погано,
– написав Єфрем Лукацький на своїй сторінці у Facebook.

Постраждалий фотожурналіст встиг зафіксувати агресивного співробітника поліції, але через опіки очей змушений був на певний час припинити зйомку. Першу допомогу Єфрему Лукацькому надала дівчина з "Національного корпусу" та дівчина-парамедик, присутня на місці сутичок. Журналістові промили очі, а також його оглянув лікар "Швидкої допомоги".

Заяву про перешкоджання журналістській діяльності й неправомірне застосування спецзасобів журналіст не подавав.

Водночас Лукацький зазначив, що зафіксував, як співробітники поліції не хотіли віддавати до "Швидкої допомоги" одного з учасників сутичок.

"Хлопець був сильно побитий, на голові великі гематоми, він знепритомнів. Я звернувся до поліції і сказав, що буде біда, якщо не віднести його до "швидкої". Довелося наголошувати, що я – "Преса", фіксую всі обставини, то поліцейські таки відійшли й дозволили "Національному корпусу" понести пораненого до лікарів", – розповів він.

Відомо, що у Національній спілці журналістів України засуджують факт застосування сили співробітником поліції до журналіста й вимагають проведення негайного службового розслідування.

 

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Теги: Поліція Новини Києва журналісти
Джерело: 24 канал
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