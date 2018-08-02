У Києві поліція посилено патрулює потенційні вогневі точки терористів, – Луценко

Правоохоронці посилено патрулюють місця в Києві, які могли бути використані терористами для ведення вогню на ураження. Зокрема, під посиленим патрулюванням перебуває Труханів острів.

Про це 2 серпня на брифінгу заявив генпрокурор України Юрій Луценко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"В результаті експертних досліджень Національна поліція, власне, її патрульна служба, отримала вказівку до обов'язкового виконання щодо посиленого патрулювання цих місць, з яких, ймовірно, міг вестися вогонь на ураження терористами. В тому числі Труханів острів і інші місця", – розповів Луценко.

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При цьому генпрокурор припустив виникнення небезпеки, яку можуть становити всього кілька човнів, що під'їжджають до Труханового острова.

Якщо говорити простою мовою, всім зрозуміло: кілька човнів, які підходять до Труханового острова, за 10 хвилин розгортаються, відстрілюються і зникають по водній гладі – є досить серйозною загрозою для будь-якої країни, в тому числі для нашої,

– сказав Луценко.

Очільник ГПУ також наголосив, що "теоретична можливість планованого теракту тепер буде врахована у всіх документах єдиної дислокації сил і засобів Національної поліції".