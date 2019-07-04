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      У Києві попрощались з відомою волонтеркою Мариною Шеремет: фото, відео

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      Прощання з волонтеркою Мариною Шеремет
      Прощання з волонтеркою Мариною Шеремет / ukrinform.ua

      У Києві, на Майдані Незалежності, відбулось прощання з українською волонтеркою Мариною Шеремет, яка загинула внаслідок ДТП на Чернігівщині 1 липня.

      З самого ранку кияни, рідні та друзі Марини зібрались на Майдані Незалежності, щоб провести відому волонтерку в останню путь, повідомляє Укрінформ.

      Читайте також: Загибель волонтерки Марини Шеремет: що про неї відомо та якою вона була

      Аби попрощатися з Мариною Шеремет, на головній площі країни зібралися десятки людей.

      Прощання з Мариною Шеремет у Києві / фото: Укрінформ

      Поховають жінку сьогодні, 4 липня, на Лісовому кладовищі у Києві.

      Волонтерка Марина Шеремет загинула внаслідок ДТП на Чернігівщині. За півтора кілометра до села Іржавець Носівського району вона не впоралася з керуванням, авто з’їхало з дороги та зіткнулося з деревом. Автомобіль розбився повністю. За словами чергового лікаря, Марина вдарилася головою об бічне скло. Від отриманих травм Марина загинула на місці. Її чоловік Сергій, який сидів поруч, з черепно-мозковою травмою та травмою руки потрапив до реанімації.

      Хто така Марина Шеремет?Марина Шеремет народилась у 1975 році у Кривому Розі. Від початку збройної агресії Росії проти України активно займалась волонтерством. В одному зі своїх інтерв’ю пояснювала, що волонтерство – доступна їй можливість змінити на краще країну, в якій житиме її син. Зараз її син, як свідчить його профіль у соцмережах, працює у патрульній поліції.

      Марина Шеремет – голова Ради волонтерів при столичній Дарницькій районній адміністрації. Засновниця і директорка благодійної організації "Благодійний фонд Марини Шеремет". Фонд був заснований ініціативною групою з метою координації зусиль волонтерів для допомоги військовослужбовцям та пораненим у зоні бойових дій.

      Волонтерка допомагала військовослужбовцям, дітям у Луганській та Донецькій областях і переселенцям.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Аварії та ДТП Волонтери
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