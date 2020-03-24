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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      У Києві посилили карантин через коронавірус: що відомо

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      У Києві посилили карантин / 24 канал

      У Києві посилили обмеження через епідемію коронавірусу. Відтепер в столиці не працюватимуть кіоски з шаурмою та кавою.

      У столиці ввели обов'язкове одягання масок для людей, які перебувають в адміністративних, виробничих приміщеннях та у громадському транспорті, повідомили у пресслужбі КМДА. За дотриманням карантину слідкуватимуть поліцейські.

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      КМДА також заборонила реалізацію у торговельних закладах алкогольних напоїв на розлив та приготування і продаж кавових напоїв.

      У Києві підтвердили 29 випадків зараження коронавірусом. Спершу у столиці запровадили карантин, а згодом – надзвичайну ситуацію.

      Загалом в Україні підтвердили 97 випадків зараження коронавірусом, 3 людей – померли, а 1 – одужав. Карантин в Україні триватиме щонайменше до 3 квітня.

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      Які додаткові обмеження діють у Києві через карантин / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Новини політики Поліція КМДА Новини Києва
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