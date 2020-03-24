У Києві посилили карантин через коронавірус: що відомо

У Києві посилили обмеження через епідемію коронавірусу. Відтепер в столиці не працюватимуть кіоски з шаурмою та кавою.

У столиці ввели обов'язкове одягання масок для людей, які перебувають в адміністративних, виробничих приміщеннях та у громадському транспорті, повідомили у пресслужбі КМДА. За дотриманням карантину слідкуватимуть поліцейські.

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КМДА також заборонила реалізацію у торговельних закладах алкогольних напоїв на розлив та приготування і продаж кавових напоїв.

У Києві підтвердили 29 випадків зараження коронавірусом. Спершу у столиці запровадили карантин, а згодом – надзвичайну ситуацію.

Загалом в Україні підтвердили 97 випадків зараження коронавірусом, 3 людей – померли, а 1 – одужав. Карантин в Україні триватиме щонайменше до 3 квітня.



Які додаткові обмеження діють у Києві через карантин / Інфографіка 24 каналу