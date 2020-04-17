У Києві посилять контроль під час Великодніх свят: за чим стежитиме поліція
Київська влада з 18 квітня посилить контроль за дотриманням обмежувальних заходів під час Великодніх свят. Зокрема, мовиться про посилені патрулі поліції біля храмів.
Представники поліції, муніципальної варти спільно патрулюватимуть території перед церквами, громадськими місцями та зонами відпочинку. Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
Актуально Як поліція контролюватиме людей у храмах на Великдень: пояснення МВС
За його словами, також буде обмежено доступ до міських кладовищ. Виключення становлять поховання з дотриманням норм, встановлених під час карантину.
З 16 квітня також посилили контроль за в'здом у столицю. Водіям та пасажирам вимірюють температуру. Авто, де перебуває понад 3 людини перевірятимуть правоохоронці.
Такі обмежувальні заходи у Києві діятимуть до 22:00 неділі 19 квітня.
Зверніть увагу! За останню добу в Києві COVID-19 підтвердили ще у 61 людини, захворіли: 31 жінка, 28 чоловіків та двоє хлопців по 12 років. Загалом у столиці України зафіксовано вже 705 випадків зараження COVID-19. За показниками місто Київ на другому місці по захворюваності.
Дивіться відео: на в'їзді до Києва запрацювали блокпости:
Читайте також
-
Данія послаблює карантин: що про це відомосьогодні , 12:49
-
Закон про єдиний податковий рахунок набув чинності після вето Зеленського: деталісьогодні , 10:56
-
Навіть коронавірус проти Путіна, або Параду не будесьогодні , 08:30
-
Головні новини 16 квітня: обмін полоненими та піщані бурі в Українісьогодні , 08:01
-
Епоха коронавірусу: як демократія проходить перевірку епідемієюсьогодні , 11:02
-
Не панікувати, а мислити стратегічно. Як навчитися заробляти під час карантинусьогодні , 11:30