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      У Києві посилять контроль під час Великодніх свят: за чим стежитиме поліція

      - Читать новость на русском
      Поліція у Києві / Нацполіція

      Київська влада з 18 квітня посилить контроль за дотриманням обмежувальних заходів під час Великодніх свят. Зокрема, мовиться про посилені патрулі поліції біля храмів.

      Представники поліції, муніципальної варти спільно патрулюватимуть території перед церквами, громадськими місцями та зонами відпочинку. Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

      Актуально Як поліція контролюватиме людей у храмах на Великдень: пояснення МВС

      За його словами, також буде обмежено доступ до міських кладовищ. Виключення становлять поховання з дотриманням норм, встановлених під час карантину.

      З 16 квітня також посилили контроль за в'здом у столицю. Водіям та пасажирам вимірюють температуру. Авто, де перебуває понад 3 людини перевірятимуть правоохоронці.

      Такі обмежувальні заходи у Києві діятимуть до 22:00 неділі 19 квітня.

      Зверніть увагу! За останню добу в Києві COVID-19 підтвердили ще у 61 людини, захворіли: 31 жінка, 28 чоловіків та двоє хлопців по 12 років. Загалом у столиці України зафіксовано вже 705 випадків зараження COVID-19. За показниками місто Київ на другому місці по захворюваності.

      Дивіться відео: на в'їзді до Києва запрацювали блокпости:

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Новини Києва Віталій Кличко Поліція
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