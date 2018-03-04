У Києві презентували чемпіонський кубок України з хокею

У суботу, 3 березня, в ТРЦ Ocean Plaza пройшла урочиста презентація чемпіонського кубку України з хокею.

Головний хокейний приз сезону 17/18 представив виконавчий директор Української хокейної ліги, екс-гравець національної збірної України Сергій Варламов, а також володар Кубка Стенлі в 2006 році у складі Carolina Hurricanes Антон Бабчук, повідомили в УХЛ.

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Легендарні українські хокеїсти привітали всіх уболівальників з початком другого етапу чемпіонату – плей-офф, а також наголосили на важливості проведення подібних заходів.

"Наша мета – це розвиток українського хокею і виведення національної першості на новий, більш високий рівень. А такі заходи допомагають зростати і розвиватися нашому чемпіонату. Я дуже радий, що сьогодні прийшло багато потенційних уболівальників, в тому числі дітей, щоб підтримати нас, і впевнений, що вони здорово провели час, взяли участь в конкурсах і отримали масу позитивних емоцій. Ми, зі свого боку, будемо організовувати якомога більше подібних заходів, щоб розвивати наш вітчизняний хокей разом", – поділився своїми враженнями після заходу Виконавчий директор Української хокейної ліги Сергій Варламов.

Шоу-програма на презентації Кубку УХЛ

Після презентації чемпіонського кубку України всі бажаючі могли зробити фото і взяти автографи у легендарних українських хокеїстів, а також сфотографуватися на пам'ять з головним трофеєм українського хокею.

Всі бажючі могли сфотографуватися з Кубком

Також в ході заходу серед всіх уболівальників був проведений майстер-клас, а потім і імпровізований турнір з настільного хокею та розіграші фірмових сувенірів від Української хокейної ліги.

Турнір з настільного хокею

У розіграші сувенірної продукції взяло участь понад 120 осіб, які з азартом відповідали на всі хокейні і хитромудрі питання ведучого. Заслужені призи отримали 10 учасників, які виявилися підкованими в хокейної темі.

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Один з щасливих переможців – юний уболівальник Митя, який виграв фірмовий календар і шайбу УХЛ поділився своїми враженнями:

"Я приїхав на презентацію кубка спеціально, щоб побачити хокеїстів, які грали в НХЛ. Матчі НХЛ я бачив тільки по телевізору і тому дуже щасливий поспілкуватися з такими легендарними гравцями. Я сам хочу стати хокеїстом, а Сергій Варламов і Антон Бабчук – приклад для мене. Я навіть зміг з ними сфотографуватися і взяти автограф на пам'ять. Якщо говорити про поточному чемпіонаті, то я вболіваю за "Донбас" і думаю, що саме вони і візьмуть кубок", – розповів юний фанат.

Юний переможець змагань

В кінці заходу комерційний директор УХЛ Олексій Брага розповів про цілі та досягнення Ліги в цьому сезоні

"Подібні заходи дуже важливі для популяризації хокею в цілому. Мета Української хокейної ліги – розвивати і всіляко підтримувати цей вид спорту, давати йому поштовх для подальшого зростання. І тільки заручившись підтримкою спонсорів, партнерів і, звичайно ж, наших уболівальників, можна досягати високих результатів", – зазначив Олексій Брага.