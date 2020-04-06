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      У Києві протестують проти закриття гідропарку: організатора затримали – відео

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      У Києві поліція закрила гідропарк, але нарвалася на протест / kyivmaps.com

      У Києві поліція перекрила в'їзди до гідропарку через спортсменів, які попри карантин продовжували відвідувати там тренажери. Зранку 6 квітня спортсмени зібралися там, аби протестувати про закриття гідропарку.

      Організатори акції довго сперечалися з поліцейськими, які працювали на місці. Трансляцію звідти вів один з організаторів громадський активіст Михайло Ковальчук.

      Варто знати Карантин в Україні посилили: що нового

      Правоохоронці вимагали у чоловіка продемонструвати його посвідчення особи. За рішенням Кабміну, з 6 квітня через карантин усі зобов'язані постійно мати його при собі.

      Ковальчук зі свого боку наполягав на тому, що таке рішення є незаконним. Відтак він відмовлявся демонструвати посвідчення особи.

      Після суперечки, яка тривала майже пів години, правоохоронці запропонували Ковальчуку поїхати до райвідділку поліції.

      Давайте поїдемо до райвідділку. Але я не поїду туди самотужки, тому можете мене затримувати. Я відмовляюся з вами їхати, оскільки я не порушував жодного закону України,
      – заявив активіст.

      Після цього поліцейські провели Михайла Ковальчука до службового автомобіля. Опинившись в авто поліції, він вирішив припинити трансляцію.

      Суперечка спортсменів і поліції через закриття гідропарку: дивіться відео

      Що відомо про закриття гідропарку

      Кабінет Міністрів України своїм рішенням заборонив з 6 квітня відвідувати парки і сквери, а також пересуватися вулицями більш як по двоє людей.

      Попри обмеження, які діяли і раніше, спортсмени продовжували відвідувати "качалку" у столичному гідропарку. Вони мотивували це тим, що вона розташована на свіжому повітрі, тож не становить жодної загрози.

      Поліція вирішила 5 квітня закрити усі входи до гідропарку. У відповідь спортсмени організували акцію протесту проти таких дій правоохоронців.

      Поліція перекрила входи до гідропарку: дивіться фото видання "Страна"

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Поліція Активісти Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Києва Новини України
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