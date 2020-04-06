У Києві протестують проти закриття гідропарку: організатора затримали – відео

У Києві поліція перекрила в'їзди до гідропарку через спортсменів, які попри карантин продовжували відвідувати там тренажери. Зранку 6 квітня спортсмени зібралися там, аби протестувати про закриття гідропарку.

Організатори акції довго сперечалися з поліцейськими, які працювали на місці. Трансляцію звідти вів один з організаторів громадський активіст Михайло Ковальчук.

Варто знати Карантин в Україні посилили: що нового

Правоохоронці вимагали у чоловіка продемонструвати його посвідчення особи. За рішенням Кабміну, з 6 квітня через карантин усі зобов'язані постійно мати його при собі.

Ковальчук зі свого боку наполягав на тому, що таке рішення є незаконним. Відтак він відмовлявся демонструвати посвідчення особи.

Після суперечки, яка тривала майже пів години, правоохоронці запропонували Ковальчуку поїхати до райвідділку поліції.

Давайте поїдемо до райвідділку. Але я не поїду туди самотужки, тому можете мене затримувати. Я відмовляюся з вами їхати, оскільки я не порушував жодного закону України,

– заявив активіст.

Після цього поліцейські провели Михайла Ковальчука до службового автомобіля. Опинившись в авто поліції, він вирішив припинити трансляцію.

Суперечка спортсменів і поліції через закриття гідропарку: дивіться відео

Що відомо про закриття гідропарку

Кабінет Міністрів України своїм рішенням заборонив з 6 квітня відвідувати парки і сквери, а також пересуватися вулицями більш як по двоє людей.

Попри обмеження, які діяли і раніше, спортсмени продовжували відвідувати "качалку" у столичному гідропарку. Вони мотивували це тим, що вона розташована на свіжому повітрі, тож не становить жодної загрози.

Поліція вирішила 5 квітня закрити усі входи до гідропарку. У відповідь спортсмени організували акцію протесту проти таких дій правоохоронців.

Поліція перекрила входи до гідропарку: дивіться фото видання "Страна"