У Києві протестують проти закриття гідропарку: організатора затримали – відео
У Києві поліція перекрила в'їзди до гідропарку через спортсменів, які попри карантин продовжували відвідувати там тренажери. Зранку 6 квітня спортсмени зібралися там, аби протестувати про закриття гідропарку.
Організатори акції довго сперечалися з поліцейськими, які працювали на місці. Трансляцію звідти вів один з організаторів громадський активіст Михайло Ковальчук.
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Правоохоронці вимагали у чоловіка продемонструвати його посвідчення особи. За рішенням Кабміну, з 6 квітня через карантин усі зобов'язані постійно мати його при собі.
Ковальчук зі свого боку наполягав на тому, що таке рішення є незаконним. Відтак він відмовлявся демонструвати посвідчення особи.
Після суперечки, яка тривала майже пів години, правоохоронці запропонували Ковальчуку поїхати до райвідділку поліції.
Давайте поїдемо до райвідділку. Але я не поїду туди самотужки, тому можете мене затримувати. Я відмовляюся з вами їхати, оскільки я не порушував жодного закону України,
– заявив активіст.
Після цього поліцейські провели Михайла Ковальчука до службового автомобіля. Опинившись в авто поліції, він вирішив припинити трансляцію.
Суперечка спортсменів і поліції через закриття гідропарку: дивіться відео
Що відомо про закриття гідропарку
Кабінет Міністрів України своїм рішенням заборонив з 6 квітня відвідувати парки і сквери, а також пересуватися вулицями більш як по двоє людей.
Попри обмеження, які діяли і раніше, спортсмени продовжували відвідувати "качалку" у столичному гідропарку. Вони мотивували це тим, що вона розташована на свіжому повітрі, тож не становить жодної загрози.
Поліція вирішила 5 квітня закрити усі входи до гідропарку. У відповідь спортсмени організували акцію протесту проти таких дій правоохоронців.
Поліція перекрила входи до гідропарку: дивіться фото видання "Страна"
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