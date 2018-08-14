19:40
14 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
31°C 16°C
  • середа
    32°C 21°C
  • четвер
    29°C 20°C
  • п'ятниця
    31°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. По щучому велінню Путіна. Шойгу лякає їжака
Вєсті Кремля
20:51, 13 серпня
Вєсті.UA. Ляшко ґвалтує українців. Адвокат диявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:37, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Києві провідник потяга отримав потужний розряд струмом, проте вижив: відео

528 Читать новость на русском
Невідомо, чому провідник вирішив вилізти на дах потяга
Невідомо, чому провідник вирішив вилізти на дах потяга / Фото з вільних джерел

На одній із залізничних станцій Києва провідник за невідомих причин виліз на дах потяга. Він зачепив високовольтний провід та отримав потужний розряд струмом у 36 тисяч вольт, але залишився живим.

Про це інформують у Facebook-спільноті "dtp.kiev.ua".

Читайте також: У Борисполі двох робітників засипало землею в котловані: один загинув

За невідомих обставин, провідник поїзда поліз на вагон, зачепився за високовольтний провід і отримав розряд. У чоловіка згорів увесь одяг і навіть труси. Але народився він "в сорочці", вижив,
– йдеться у дописі.

У мережі також з'явилось відео, на якому видно, як постраждалого несуть до швидкої.

Відомо, що провідника госпіталізували. Деталі інциденту встановлюють.

Відео з місця подій:

 

Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Новини Києва залізниця
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Як відчуття щастя пов'язане із наявністю грошей
 13 липня , 13:45
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Топ-новини: "Лестер" за крок від історичного чемпіонства, "Динамо" і "Шахтар" готуються до Класіко
 1 травня 2016 , 07:30
Ісландія – Україна: вражаюча серія господарів у Рейк'явіку і тактичний сюрприз для Шевченка
 5 вересня 2017 , 12:23
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук