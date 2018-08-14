У Києві провідник потяга отримав потужний розряд струмом, проте вижив: відео
На одній із залізничних станцій Києва провідник за невідомих причин виліз на дах потяга. Він зачепив високовольтний провід та отримав потужний розряд струмом у 36 тисяч вольт, але залишився живим.
Про це інформують у Facebook-спільноті "dtp.kiev.ua".
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За невідомих обставин, провідник поїзда поліз на вагон, зачепився за високовольтний провід і отримав розряд. У чоловіка згорів увесь одяг і навіть труси. Але народився він "в сорочці", вижив,
– йдеться у дописі.
У мережі також з'явилось відео, на якому видно, як постраждалого несуть до швидкої.
Відомо, що провідника госпіталізували. Деталі інциденту встановлюють.
Відео з місця подій:
Джерело: 24 канал
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