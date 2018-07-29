У Києві п’яний водій протаранив 7 машин: фото

У Києві в неділю, 29 липня, поблизу ТРЦ Dream Town п'яний водій Honda Accord на «євробляхах» розбив 7 машин та заснув.

У чоловіка було 2,92 проміле алкоголю в крові, повідомляє "Інформатор".

Як розповіли у поліції, чоловік рухався по Оболонському проспекту в бік станції метро "Оболонь" та врізався в припаркований на узбіччі автомобіль Skoda Octavia.

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Honda відкинуло в Volkswagen Passat, який їхав у сусідній смузі. Від удару обидва авто викинуло на парковку торгового центру. Там вони зіткнулися ще з чотирма припаркованими автомобілями.

Водій Honda був в стані сильного алкогольного сп'яніння і намагався втекти з місця події. Його затримали місцеві.

На щастя, ніхто з людей не постраждав. Водій Honda заснув в машині патрульних поліцейських. У чоловіка при собі не було посвідчення водія.