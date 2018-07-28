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У Києві розпочалася Хресна хода УПЦ КП до річниці Хрещення Русі: фото та відео

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У центрі Києва розпочалася Хресна хода Української православної церкви Київського патріархату з нагоди святкування 1030-річчя хрещення Русі-України, яку очолив Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Про це повідомляють журналісти 24 Каналу з місця подій.

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Так, віряни, після молебню у Володимирському соборі вирушили організованою колоною по вулиці Володимирській через Софійську та Михайлівські площі до Володимирської гірки, де о 13:00 має відбутися молебень.

У Хресному ході беруть участь глава УПЦ (КП) Філарет, Президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною, перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, міністр оборони Степан Полторак, віце-прем'єр Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, міністр культури України Євген Нищук і інші члени уряду.

На чолі колони йдуть священнослужителі з хоругвами та іконами, далі – духовенство та віряни. Участь у ході беруть і військові капелани, та бійці, які захищали Україну на Донбасі від російського агресора. По всьому маршруту Хресного ходу встановлені металеві огорожі.

Також, одночасно від Бессарабської площі вирушила колона парафіян Української автокефальної православної церкви на чолі з митрополитом Макарієм, яка приєдналася до основної, і вони разом рушили спільно до Володимирської гірки.

Чимало людей одягнені у вишиванки та тримають у руках українські прапори. За безпекою руху слідкують правоохоронці.

Також, відео Хресної ходи транслює Президент України Петро Порошенко у своєму Facebook.

 

Теги: Новини України Хресна хода Річниця Хрещення Русі Новини політики Петро Порошенко Новини Києва УПЦ КП Філарет релігія Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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