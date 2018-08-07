У Києві сталася ДТП за участю поліцейських: подробиці
7 серпня у Києві сталася ДТП за участю поліцейського автомобіля. Аварія трапилась опівдні на перехресті вулиці Хорива та Почайнинської.
Про це інформує Facebook-спільнота "Киев Оперативный".
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Зазначається, що у ДТП потрапила автівка правоохоронців та автомобіль марки Ford.
Хоча автівки отримали серйозні механічні пошкодження, на щастя, потерпілих у цій ДТП немає,
– йдеться у повідомленні.
Подробиці інциденту поки невідомі, проте на фото з місця подій видно, що обидва автомобілі розвернуло біля пішохідного переходу, в них сильно пошкоджені бампери. Ford навіть врізався у паркан.
Джерело: 24 канал
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