У Києві стався моторошний вибух авто: власник отримав травми ніг

Уранці 30 березня у Святошинському районі на вулиці Якуба Коласа вибухнув автомобіль Range Rover, внаслідок чого постраждав його власник – чоловік зазнав поранення ніг.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.

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Зазначається, що спершу загорівся автомобіль, а вже під час його гасіння стався вибух.

"Правоохоронці встановили: коли власник до приїзду пожежних самостійно гасив автомобіль, він відкрив капот, після чого стався вибух. Потерпілий отримав поранення та його було госпіталізовано до лікарні", – зазначають у поліції.

За словами правоохоронців, під час огляду місця інциденту вони вилучили залишки частин від запалу.

На місці працюють слідчі та оперативники, які встановлюють як причини виникнення пожежі, так і причин вибуху. Крім того, поліція на місці опитує ймовірних свідків.

Подію належним чином зареєстровано. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Як повідомляє ресурс "Інформатор" з посиланням на пожежників, вогонь було ліквідовано ще до їхнього прибуття.

За їхніми словами, це, найімовірніше, підпал, оскільки машину повністю було облито запалювальною сумішшю.

Дружина власника Range Rover не спала та побачила, що горить машина. Чоловік вибіг гасити автомобіль. Він заливав автомобіль водою та засипав вогонь снігом. У цей момент стався вибух. Господарю машини посікло ноги осколками. Його госпіталізували медики. У дворі на асфальті видно велику калюжу крові. Крім цього, сліди осколків залишилися і на поруч припаркованих автомобілях. Поблизу місця пожежі розкидано осколки вибухового пристрою і важіль гранати,

– додають журналісти видання.

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Також вони переконують, цими вихідними потерпілий планував продати машину та зняв її з реєстрації.

Відео з місця вибуху авто у Святошинському районі Києва