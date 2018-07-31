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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

У Києві вандали зупинили електричку та розмалювали її: відео з місця події

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31 липня в Києві група підлітків у масках буквально напала на міську електричку. Хлопці при цьому кидали в неї каміння, у результаті чого постраждав один пасажир.

Інцидент стався між станціями "Сирець" і "Вишгородська". 

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Хлопці вибігли на колію, зупинили потяг та почали розмальовувати його фарбою.

Правопорушники розмалювали вагони, а коли вийшов машиніст – почали кидати каміння. У результаті інциденту постраждав 21-річний пасажир, якого із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню,
– зазначили в поліції.

Постраждали і пасажири – випадкові свідки такого флешмобу. Від випарів фарби людям у вагоні стало зле.

Підлітки розмалювали електричку в Києві
Підлітки розмалювали електричку в Києві

У поліції нині вивчають відео з камер спостереження та опитують свідків, аби знайти зловмисників. Розслідують напад, як хуліганство. За скоєння такого правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі. У ході слідства буде встановлена сума завданих збитків.

"Чекаємо висновків "Укрзалізниці" для того аби потім можна було пред'явити їм ще також позов на відшкодування цих збитків", – додала речниця поліції Києва Оксана Блищик.

Через хвилину після нападу зайшла дівчинка з матір'ю, у неї були червоні очі. Вона плакала і говорила, що їй печуть очі. Люди, які вийшли з того вагону, сказали, що то був перцевий газ, їм бризгали у вікна,
– розповів пасажир електрички Гліб.

На іншій колії стоїть інша електричка – теж вся в графіті. Хоча її декілька раз відмивали від фарби. У "Київпастрансі" кажуть: електрички та трамваї обмальовують по 10 разів на рік.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що "Укрзалізниця" за 6 років витратила на на позапланові ремонти поїздів, пов’язані з актами вандалізму та втручанням сторонніх осіб, близько 16 мільйонів гривень.

Теги: Новини України Поліція Транспорт Новини Києва
Джерело: 24 канал
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