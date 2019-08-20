У Києві відбудеться Всеукраїнський марш за права тварин

В найбільших містах країни пройдуть марші за права тварин під гаслом "Захист слабких – справа сильних!". Перед ходою у Києві запланований "тиждень гуманності" із лекціями, тренінгами та круглим столом.

Всеукраїнський марш за права тварин відбудеться 15 вересня за ініціативою гуманістичного руху UAnimals. Організатори хочуть захистити тварин від циркових знущань, дельфінаріїв, хутрових ферм, тестувань над тваринами та притравочних мисливських станцій.

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Минулого року акція за захист тварин одночасно пройшла у 20 містах Ураїни. Найголовніша та наймасовіша акція відбулась у Києві, зібравши найбільше учасників – близько 6000.

Цього року організатори планують провести такі акції у 24 обласних центрах України.

Де: місто Київ, Парк Шевченка

Коли: 15 вересня

Початок: о 12:00

Під час ходи активісти підніматимуть наступні вимоги:

Заборона використання тварин у цирках і дельфінаріях;

Заборона експлуатації тварин для жебракування і фотопослуг;

Заборона створення і функціонування притравочних станцій;

Відмова від використання живих тварин для тестування косметики, парфумерії тощо;

Розвиток реабілітації тварин і центрів утримання тварин, що постраждали від людини та її діяльності;

Заборона хутрових ферм;

Сприяння припиненню діяльності живодерів-догхантерів;

Припинення програм масового вбивства безпритульних тварин у містах України;

Внесення диких тварин природного ареалу України, що знаходяться на межі зникнення, до Червоної книги України;

Чітке визначення права власності на тварину та позбавлення такого права в результаті жорстокого поводження для забезпечення відповідальності власників;

Сприяння створенню зоополіції та запровадження в Україні дієвої системи контролю і покарання за жорстоке поводження з тваринами;

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