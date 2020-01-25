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      У Києві відтворили масштабний бій за завод "Арсенал": вражаюче відео

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      Історики разом із місцевими жителями відтворили поєдинок за столичний завод "Арсенал" 1918 року. Маштабна реконструкція історичного бою більшовиків проти армії УНР вже вчетверте відбувалася в Києві на Арсенальній площі.

      Понад сотня людей прийшла подивитися на масштабне видовище. Організатори долучили чимало техніки задля реалістичного відтворення перебігу подій. Про це повідомила кореспондентка 24 каналу.

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      Учасники заходу в автентичному військовому одязі відтворили один із ключових боїв під час Січневого повстання в 1918 році. Військові стріляли холостими набоями із гармат, гвинтівок та кулеметів тих часів. 

      Дивіться відео реконструкції бою за "Арсенал":

      За словами організаторів, вони пов'язають щорічну реконструкцію бою за завод "Арсенал" із подіями, які відбуваються зараз на Сході. Оскільки, як і 100 років тому, Україна бореться з російськими окупантами. Тоді УНР героїчно боролася, і зрештою у запеклій боротьбі відстояла завод "Арсенал".

      Щороку ми проводимо реконструкцію бою, щоб показати не тільки дітям, а й дорослим ось такий живий урок історії – як виглядало придушення заколоту на "Арсеналі", 
      – пояснив історик Андрій Ковальов. 

      Крім відтворення поєдинку, всі охочі мали змогу долучитися до традиційної смолоскипної ходи, яка проходила від Арсенальної площі до Аскольдової могили. Саме там поховали героїв бою під Крутами, які чотири дні відстоювали наступ радянських військ, і не підпускали їх у Київ. 

      Аскольдова могила Київ
      Пам'ятник загиблим у бою під Крутами

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      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Новини Києва Герої Крут Україна – Росія
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