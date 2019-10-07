У Києві випав перший сніг: холодні відео

У Києві перший сніг випав вже 7 жовтня. Поки не багато – трішки присипало вологою, та кияни вже діляться своїми першими цього року сніжними відео у соціальних мережах.

Крім того, користувачі соцмереж зазначають, що зранку 7 жовтня температура повітря у столиці опустилася до 0 градусів.

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При цьому, синоптики прогнозують заморозки протягом 7-8 жовтня. Зокрема, у ніч з понеділка на вівторок в окремих регіонах температура повітря може дійти до -5 градусів.

Потепліє лише у середу, 9 жовтня. Тоді температура повітря майже на усій території країни, за винятком Сходу, навіть у ночі підійматиметься вище, ніж +3 градуси.

Перший сніг у Києві 7 жовтня: дивіться відео