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      У Києві випав перший сніг: холодні відео

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      У Києві випав перший сніг (фото ілюстративне)
      У Києві випав перший сніг (фото ілюстративне) / znaj.ua

      У Києві перший сніг випав вже 7 жовтня. Поки не багато – трішки присипало вологою, та кияни вже діляться своїми першими цього року сніжними відео у соціальних мережах.

      Крім того, користувачі соцмереж зазначають, що зранку 7 жовтня температура повітря у столиці опустилася до 0 градусів.

      Це варто побачити: Карпати засипало снігом – фото відео

      При цьому, синоптики прогнозують заморозки протягом 7-8 жовтня. Зокрема, у ніч з понеділка на вівторок в окремих регіонах температура повітря може дійти до -5 градусів.

      Потепліє лише у середу, 9 жовтня. Тоді температура повітря майже на усій території країни, за винятком Сходу, навіть у ночі підійматиметься вище, ніж +3 градуси.

      Перший сніг у Києві 7 жовтня: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні Новини Києва
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