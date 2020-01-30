"Росія – наш головний стратегічний партнер": у Києві розгорівся скандал через дивні білборди

Білборди з неоднозначним текстом "Росія – наш головний стратегічний партнер", під яким стоїть підпис "Олег Катющенко", розмістили у Києві 29 січня. Кияни масово публікують у мережі фото та обурюються, активісти ж викликали поліцію з вимогою прибрати рекламу, що порушує законодавство України.

У середу, 29 січня, в Києві помітили білборди з написом "Росія – наш головний стратегічний партнер". Неоднозначна реклама за підписом підприємця Олега Катющенка викликала резонанс та обурення у киян.

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Фото та відео з білбордами масово публікують у соцмережах. Білборди помітили щонайменше біля метро "Житомирська" та на Позняках.

Чи дійсно причетний Олег Катющенко до білбордів зі скандальним написом – наразі не відомо.

Хто такий Олег Катющенко? Це бізнесмен, засновник компанії "Holly Industrial". Компанія існує з 2011 року, займається будівництвом.



Також чоловік зареєстрований у Києві з 2002 року як ФОП з основним видом діяльності "оренда та управління власною або орендованою нерухомістю".



На сайті, який публікує відгуки про підприємства, є інформація, що після Революції Гідності у 2014 році Катющенко переїхав до Москви.

Станом на 1 годину ночі 30 січня за викликом активістів до місця розташування білборду на Позняках приїхала поліція. Після нетривалих переговорів щодо того, хто має зняти цю рекламу (самі активісти чи комунальники), до білборда таки приїхала спеціальна техніка.

Зрештою, білборд на Позняках із проросійським написом зняли.

Зауважимо, що коментарі до дописів здебільшого обурливі: люди не розуміють, як розміщення білбордів із таким написом могли взагалі дозволити. Звертають увагу й на те, що ці білборди прямо порушують закон, щонайменше, у частині про рекламу українською мовою.



Закон 2704 передбачає зобов'язання розміщувати рекламу українською