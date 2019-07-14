У Києві вшанували пам'ять патріарха УПЦ КП Володимира: фото і відео

У богослужінні, зокрема, взяв участь митрополит Української православної церкви Епіфаній, повідомляє кореспондент 24 каналу.

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Аби вшанувати пам'ять патріарха Української православної церкви Київського патріархату та помолитись за упокій душі його, на панахиду зібралися десятки людей.

Панахида за патріархом Володимиром: фото 24 каналу

Богослужіння до річниці смерті патріарха УПЦ Володимира: відео 24 каналу

До слова, урочисту панахиду проігнорував Президент України Володимир Зеленський – його кортеж промчав повз Софіївський собор.

Кортеж Зеленського проїхав повз святу Софію під час панахиди за патріархом Володимиром: відео 24 каналу

Що відомо про патріарха Володимира?Святіший патріарх Володимир (Василь Омелянович Романюк) – патріарх Київський і всієї Русі-України УПЦ Київського патріархату у період з 1993 по 1995 роки. Увесь час свого служіння боровся з наслідками 17 років свого ув'язнення в радянських концтаборах.



Так, з 19 місяців свого патріаршества майже 7 Володимир провів у лікарні. 14 липня 1995 року знайдений мертвим за нез'ясованих обставин. Офіційною причиною смерті прийнято вважати четвертий інфаркт.



18 липня 1995 року, коли відбувалось поховання патріарха Володимира, увійшло в історію України як "кривавий вівторок". Тоді спроби поховати тіло священнослужителя у Софіївському соборі наштовхнулися на опір з боку духовенства Московського патріархату.



Усе закінчилося масовими заворушеннями між працівниками "Беркуту" і МВС України з одного боку і активістами УНА-УНСО і вірянами УПЦ КП – з іншого. Тіло самого патріарха Володимира поховали біля брами святої Софії у Києві.