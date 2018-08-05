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У Києві вшанували пам'ять жертв "Великого терору"

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В Україні вшановують пам'ять жертв "Великого терору", організованого Сталіним
В Україні вшановують пам'ять жертв "Великого терору", організованого Сталіним / фото з соцмереж

У Києві активісти вшанували пам'ять жертв сталінського "Великого терору", який був розпочатий диктатором 5 серпня 1937 року.

Учасники акції пам'яті прийшли спершу до хреста жертвам "Великого терору" поруч із Міжнародним центром культури і мистецтв Федерації профспілок України, а пізніше відвідали меморіальний комплекс в заповіднику "Биківнянські могили", передає "Радіо Свобода".

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5 серпня – це фактичний початок виконання в Україні сумнозвісного наказу НКВС про репресування колишніх куркулів, "антирадянських елементів" та карних злочинців. Власне, за інформацією, яку ми нині маємо, масові арешти почалися значно раніше, але саме в ці дні почалася робота так званих "позасудових трійок" і масове знищення людей у плановому порядку,
– розповів директор заповідника Богдан Біляшівський.

За його словами, у Биківні ховали людей, яких розстріляли "спеціальні органи правопорядку" з літа 1937-го і аж до взяття Києва нацистами у вересні 1941 року.

Окрім цього, Біляшівський уточнив, що в Биківні поховано від 30 тисяч розстріляних. 

"Верхню планку дослідники називають – до 100 тисяч похованих", – додав він.

 

Теги: Жертви Історія Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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