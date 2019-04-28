У Києві затримали чоловіка, який погрожував підірвати всі церкви у місті

У Києві невідомий зателефонував до поліції й повідомив, що заміновано Володимирський Кафедральний Собор, а всі храми, церкви та синагоги на Великдень будуть підірвані.

Чоловіка вдалося затримати за годину – неподалік таксофону, з якого він телефонував, повідомили у прес-службі Нацполіції.

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За даними правоохоронців, про неправдиві замінування чоловік повідомляв вже не вперше. Проти порушника вже відкрили кримінальне провадження за статтею про завідомо неправдиве повідомлення щодо загрози безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.



Поліцейські забезпечували спокій та безпеку під час богослужінь

На час великодніх святкувань на чергування у столиці заступили додаткові вибухотехнічні групи та кінологи, які обстежували культові споруди та реагували на повідомлення про замінування.

Крім цього, 28 квітня на Харківщині до поліції зателефонував невідомий та розповів, що залишив гранату в церкві. За даним фактом проводиться перевірка.

Загалом в країні участь у масових заходах з нагоди святкування Великодня взяли приблизно сім мільйонів громадян та понад 20 тисяч правоохоронців. Найчисельніші заходи відбулись на Львівщині, Дніпропетровщині та Буковині.



Понад 20 тисяч поліцейських забезпечували спокій під час святкувань

Зазначимо, що для покращення контролю безпеки дорожнього руху під час святкувань залучили понад півтори тисячі автопатрулів.