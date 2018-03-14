У Києві земля під музей з фрагментом вулиці ХІ століття все ще може стати торговельним центром

Цього тижня київська влада має остаточно вирішити питання створення історичного музею під Поштовою площею. Та попри те, що активісти фактично відвоювали землю під музей, зберігається вірогідність загарбання землі під будівництво торговельного центру.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів депутат Київради Сергій Гусовський.

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У п'ятницю, 16 березня, питання будівництва історичного музею під Поштовою площею розглянуть на комісії Київради. А за кілька тижнів депутати мають за це рішення остаточно проголосувати.

Я б хотів сказати щось заспокійливе, проте це було б робити необачно, бо загроза є щодо того, що проект не набере достатньо голосів. Хто може не проголосувати? За цим треба уважно дивитися, бо голосування буде персональним. Я сподіваюсь, що всі депутати Київради розуміють свою відповідальність фактично перед історією. Бо мова не йде про політичні мотиви,

– сказав депутат.

Зазначимо, реконструкцію Поштової площі почали у 2005 році. Компанія, яку пов'язували з оточенням екс-президента Януковича, заходилася будувати під нею торговельно-розважальний центр. Але у лютому 2015-го науковці знайшли під землею фрагмент вулиці XI-XII століть і русло старовинної річки Почайни. Забудовник спершу взявся фінансувати розкопки, але згодом фінансування зупинив і відмовився виділити під музей достатнью площу. Після втручання активістів влада призупинила і комерційне будівництво, і історичні розкопки.