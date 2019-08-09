У Києві знову вирували буревій і шалена злива: як постраждала столиця внаслідок стихії

Другий день поспіль Київ накрила страшна злива. Цього разу, у п’ятницю, 9 серпня, у столиці можна було спостерігати сильні пориви вітру. Також через дощ затопило деякі вулиці.

Крім того, внаслідок буревію утворилися численні корки. Зокрема, рух було ускладнено на правому березі, а саме на Наддніпрянському шосе, Хрещатику, проспекті Степана Бандери, Лук'янівці та у районі станції метро "Шулявська".

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Буревій у Києві 9 серпня: дивіться відео

Щодо лівого берега Києва, то тут затори утворилися на Дніпровській набережній, Харківському шосе, Дарницькому шосе та у районі станції метро "Бориспільська". Водночас корки були на мосту Метро та Південному мосту.

Гроза та затори як наслідок у Києві / Фото "РБК-Україна"

Синоптики кажуть, що гроза та пориви вітру до 20 метрів за секунду у Києві триватимуть до кінця доби 9 серпня. Наразі тут оголошено І рівень небезпечності – жовтий.Напередодні, 8 серпня, Київ також накрили потужна злива та ураганний вітер. Внаслідок стихії у багатьох районах попадали дерева та затопило вулиці.

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Що робити під час значного посилення вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Що робити, якщо негода застала Вас на природі

спуститися у низину;

відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;

відійти подалі від водойм;

на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;

зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;

якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах.

Що не слід робити під час грози:

ховатися під дуже високими деревами;

сидіти на галявинах;

ховатися під скелями;

іти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;

купатися.

Якщо Ви перебуваєте вдодама, під час грози варто вимкнути електроприлади, відключити телевізор від антени, зачинити всі вікна, не підходити до вікон, а також не братися за металеві вхідні двері.

З прогнозом погоди на 10 серпня Ви можете ознайомитися за цим посиланням.