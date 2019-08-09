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      У Києві знову вирували буревій і шалена злива: як постраждала столиця внаслідок стихії

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      Київ другий день поспіль накрили злива та ураган
      Київ другий день поспіль накрили злива та ураган / "РБК-Україна"

      Другий день поспіль Київ накрила страшна злива. Цього разу, у п’ятницю, 9 серпня, у столиці можна було спостерігати сильні пориви вітру. Також через дощ затопило деякі вулиці.

      Крім того, внаслідок буревію утворилися численні корки. Зокрема, рух було ускладнено на правому березі, а саме на Наддніпрянському шосе, Хрещатику, проспекті Степана Бандери, Лук'янівці та у районі станції метро "Шулявська".

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      Буревій у Києві 9 серпня: дивіться відео 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Щодо лівого берега Києва, то тут затори утворилися на Дніпровській набережній, Харківському шосе, Дарницькому шосе та у районі станції метро "Бориспільська". Водночас корки були на мосту Метро та Південному мосту.

      Гроза та затори як наслідок у Києві / Фото "РБК-Україна" 

      Синоптики кажуть, що гроза та пориви вітру до 20 метрів за секунду у Києві триватимуть до кінця доби 9 серпня. Наразі тут оголошено І рівень небезпечності – жовтий.Напередодні, 8 серпня, Київ також накрили потужна злива та ураганний вітер. Внаслідок стихії у багатьох районах попадали дерева та затопило вулиці.

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      Що робити під час значного посилення вітру:

      • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
      • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
      • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
      • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

      Що робити, якщо негода застала Вас на природі

      • спуститися у низину;
      • відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;
      • відійти подалі від водойм;
      • на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;
      • зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;
      • якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);
      • у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах.

      Що не слід робити під час грози:

      • ховатися під дуже високими деревами;
      • сидіти на галявинах;
      • ховатися під скелями;
      • іти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;
      • купатися.

      Якщо Ви перебуваєте вдодама, під час грози варто вимкнути електроприлади, відключити телевізор від антени, зачинити всі вікна, не підходити до вікон, а також не братися за металеві вхідні двері.

      З прогнозом погоди на 10 серпня Ви можете ознайомитися за цим посиланням. 

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      Теги: Новини України Новини Києва Погода Негода в Україні Стихійні лиха
      Джерело: 24 канал
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