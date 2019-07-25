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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      У Київській школі економіки розповіли, як вчитимуть нардепів від "Слуги народу"

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      Після школи економіки депутати від "Слуги народу" отримають чотири документи
      Після школи економіки депутати від "Слуги народу" отримають чотири документи / прес-служба партії Слуга народу

      Майбутні депутати від "Слуги народу" пройдуть тижневе навчання у Київській школі економіки. Після цього вони отримають портфель з чотирьох документів.

      Вони мають допомогти їм працювати в парламенті, про це сказав почесний президент Київської школи економіки Тимофій Милованов в ефірі "Громадського".

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      На навчання до Київської школи економіки "Слуга народу" відправить понад 200 майбутніх депутатів Верховної Ради. Перший обіцяний документ – особиста стратегія.

      "Вона полягає в тому — ким я хочу стати як депутат. Через 5 років, через 3 роки, через рік. За що я хочу бути відомим", – пояснив він.

      Другим таким документом є пропозиція політики. Він завтердить, як впроваджувати "реальну політику для того, щоби стати відомим". Третій документ – законотворчість чи законодавча ініціатива, яка має впровадити цю політику на законодавчому рівні.

      Четвертий документ — план впровадження. Це побудова коаліції, аналіз ситуації, щоби цей законопроект не вмер, а був прийнятий,
      – додав Милованов.

      Він додав, що вартість навчання 2 комерційна таємниця. Однак оскільки за нього платить партія "Слуга народу", то вартість можна буде побачити у її звіті.

      Партія "Слуга народу" лідирує на парламентських виборах – у неї 43,17% голосів за резульатами підрахунку майже 100% протоколів. Найбільше її представників отримали першість на мажоритарних округах – тому саме ця політична сила отримає найбільше місць у новому парламенті – разом 253. 


      Скільки місць отримають політичні сили у новій раді/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Слуга народу Верховна Рада
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