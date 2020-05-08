У Київському СІЗО запрацювали платні камери: фото та ціни

З 8 травня запрацювали платні камери з поліпшеними умовами у Київському слідчому ізоляторі. Невдовзі нововведення має торкнутися й інших українських СІЗО.

Так, у Київському СІЗО запрацювали 4 платні камери: одна – двомісна, одна – тримісна та дві чотиримісні. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

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Вартість розміщення у Києві залежить від терміну, за який здійснюється оплата. Для зручності на наступному тижні забезпечимо можливість оплати онлайн. Отримані кошти СІЗО будуть спрямовувати на підтримання належних умов утримання у безкоштовних камерах та на покриття собівартості утримання камер з поліпшеними умовами,

– наголосив очільник Мін’юсту.

Ціни за розміщення у платних камерах Київського СІЗО:

За добу – 2 000 гривень;

За тиждень – 8 000 гривень;

За місяць – 12 000 гривень.

За словами Малюськи, ініціатива запровадження платних камер має дві ключові цілі: прибрати корупцію та знайти додаткове фінансування для слідчих ізоляторів, бо бюджетних коштів не вистачає, а вимагати додаткових коштів від платників податків у Мін’юсті не хочуть.



Інформація про платні камери у Київському СІЗО / Зображення з соцмереж Дениса Малюськи

"Це точно не vip-камери, нічого надзвичайного ми не пропонуємо і не забезпечуємо. Ми надаємо можливість користуватися більшою, ніж звичайно площею камер, а також базовим обладнанням на кшталт холодильника, телевізора або столового приладдя", – додав міністр.



Вигляд однієї з платних камер / Фото з соцмереж Дениса Малюськи

Малюська уточнив: платні камери будуть працювати лише у СІЗО і пояснив чому. За його словами, там утримуються люди, щодо яких немає вироку суду і які вважаються невинуватими у вчиненні злочину.

Якщо особа з точки зору закону невинувата – ми не повинні обмежувати її у можливості оплатити ліпші умови проживання. Що стосується злочинців (щодо яких вироки набрали законної сили) то їм жодні поліпшені умови за гроші створюватись не будуть,

– пояснив Денис Малюська.



Як замовити місце у платній камері СІЗО / Зображення з соцмереж Дениса Малюськи