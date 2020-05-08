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      У Київському СІЗО запрацювали платні камери: фото та ціни

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      Платні камери у Київському СІЗО: фото та ціни
      Так виглядає платна камера у Київському СІЗО / Фото з соцмереж Дениса Малюськи

      З 8 травня запрацювали платні камери з поліпшеними умовами у Київському слідчому ізоляторі. Невдовзі нововведення має торкнутися й інших українських СІЗО.

      Так, у Київському СІЗО запрацювали 4 платні камери: одна – двомісна, одна – тримісна та дві чотиримісні. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

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      Вартість розміщення у Києві залежить від терміну, за який здійснюється оплата. Для зручності на наступному тижні забезпечимо можливість оплати онлайн. Отримані кошти СІЗО будуть спрямовувати на підтримання належних умов утримання у безкоштовних камерах та на покриття собівартості утримання камер з поліпшеними умовами,
      – наголосив очільник Мін’юсту.

      Ціни за розміщення у платних камерах Київського СІЗО:

      • За добу – 2 000 гривень;
      • За тиждень – 8 000 гривень;
      • За місяць – 12 000 гривень.

      За словами Малюськи, ініціатива запровадження платних камер має дві ключові цілі: прибрати корупцію та знайти додаткове фінансування для слідчих ізоляторів, бо бюджетних коштів не вистачає, а вимагати додаткових коштів від платників податків у Мін’юсті не хочуть.

      платні камери
      Інформація про платні камери у Київському СІЗО / Зображення з соцмереж Дениса Малюськи

      "Це точно не vip-камери, нічого надзвичайного ми не пропонуємо і не забезпечуємо. Ми надаємо можливість користуватися більшою, ніж звичайно площею камер, а також базовим обладнанням на кшталт холодильника, телевізора або столового приладдя", – додав міністр.

      платні камери
      Вигляд однієї з платних камер / Фото з соцмереж Дениса Малюськи

      Малюська уточнив: платні камери будуть працювати лише у СІЗО і пояснив чому. За його словами, там утримуються люди, щодо яких немає вироку суду і які вважаються невинуватими у вчиненні злочину.

      Якщо особа з точки зору закону невинувата – ми не повинні обмежувати її у можливості оплатити ліпші умови проживання. Що стосується злочинців (щодо яких вироки набрали законної сили) то їм жодні поліпшені умови за гроші створюватись не будуть,
      – пояснив Денис Малюська.

      як замовити платну камеру
      Як замовити місце у платній камері СІЗО / Зображення з соцмереж Дениса Малюськи

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Міністерство юстиції Реформи Новини Києва СІЗО Денис Малюська Новини України Новини політики
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