У КМДА попереджають про потужні пориви вітру в Києві
У Київській міській державній адміністрації попереджають про потужні пориви вітру, які мають піднятися у столиці до кінця доби 29 липня.
Про це інформує прес-служба КМДА.
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У найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 липня у столиці очікуються пориви вітру 15 – 18 метрів за секунду.,
– йдеться у повідомленні.
Окрім цього, управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:
- Усі вікна будинків щільно закрийте, приберіть з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.
- Якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев.
- У разі сильного вітру сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті.
- Уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйте поруч із ними автотранспорт.
Джерело: 24 канал
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