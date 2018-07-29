У КМДА попереджають про потужні пориви вітру в Києві

У Київській міській державній адміністрації попереджають про потужні пориви вітру, які мають піднятися у столиці до кінця доби 29 липня.

Про це інформує прес-служба КМДА.

Читайте також: Потужний шторм на Азовському морі: евакуйовано 86 людей

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 липня у столиці очікуються пориви вітру 15 – 18 метрів за секунду.,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру: