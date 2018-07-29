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У КМДА попереджають про потужні пориви вітру в Києві

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У Києві прогнозують потужні вітри
У Києві прогнозують потужні вітри / pogliad.ua

У Київській міській державній адміністрації попереджають про потужні пориви вітру, які мають піднятися у столиці до кінця доби 29 липня.

Про це інформує прес-служба КМДА.

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У найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 липня у столиці очікуються пориви вітру 15 – 18 метрів за секунду.,
– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:

  1. Усі вікна будинків щільно закрийте, приберіть з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.
  2. Якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев.
  3. У разі сильного вітру сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті.
  4. Уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйте поруч із ними автотранспорт.
Теги: Новини Києва Негода в Україні Погода
Джерело: 24 канал
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