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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

У КНДР розцінили нові санкції ООН як акт війни

10:36, сьогодні 929 Читать новость на русском
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин / Getty Images

У Північний Кореї вважають рішення ООН ввести жорсткі санкції проти КНДР актом війни.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Північної Кореї, передає Reuters.

"Сполучені Штати бояться завершення нашої розробки ядерної зброї, тому стають більш божевільними в спробах нав'язувати найсміливіші санкції і тиск на нашу країну", – зазначили у повдіомленні.

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Пхеньян наголосив, що через введення нових санкцій ООН Північна Корея не припинить розробляти ядерну зброю.

Ми будемо продовжувати розвиток нашого ядерного озброєння, спрямованого на принципове викорінення ядерних загроз США, шантажу і ворожих кроків шляхом встановлення практичного балансу сили з США. Ми повністю відкидаємо придуману Вашингтоном і його союзниками резолюцію про санкції як загрозу для суверенітету нашої республіки, як акт війни, який руйнує мир і безпеку на Корейському півострові,
– підкреслили у міністерстві.

Нагадаємо, 22 грудня Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, яка передбачає ще більш жорсткі санкції стосовно КНДР. За відповідне рішення проголосували усі 15 членів Радбезу. Санкції передбачають різке скорочення поставок нафтопродуктів і заборону на поставки в КНДР різного роду мінералів, хімічних товарів, електричних товарів і обладнання, а також деяких продуктів харчування.

Теги: Новини політики Санкції ООН КНДР
Джерело: 24 Канал
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