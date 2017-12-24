У КНДР розцінили нові санкції ООН як акт війни

У Північний Кореї вважають рішення ООН ввести жорсткі санкції проти КНДР актом війни.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Північної Кореї, передає Reuters.

"Сполучені Штати бояться завершення нашої розробки ядерної зброї, тому стають більш божевільними в спробах нав'язувати найсміливіші санкції і тиск на нашу країну", – зазначили у повдіомленні.

Читайте також: Подготовка США к корейской войне: почему дипломатия перестала работать

Пхеньян наголосив, що через введення нових санкцій ООН Північна Корея не припинить розробляти ядерну зброю.

Ми будемо продовжувати розвиток нашого ядерного озброєння, спрямованого на принципове викорінення ядерних загроз США, шантажу і ворожих кроків шляхом встановлення практичного балансу сили з США. Ми повністю відкидаємо придуману Вашингтоном і його союзниками резолюцію про санкції як загрозу для суверенітету нашої республіки, як акт війни, який руйнує мир і безпеку на Корейському півострові,

– підкреслили у міністерстві.

Нагадаємо, 22 грудня Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, яка передбачає ще більш жорсткі санкції стосовно КНДР. За відповідне рішення проголосували усі 15 членів Радбезу. Санкції передбачають різке скорочення поставок нафтопродуктів і заборону на поставки в КНДР різного роду мінералів, хімічних товарів, електричних товарів і обладнання, а також деяких продуктів харчування.