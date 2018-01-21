У Кремлі назвали "колапсом" стосунки зі США

Між президентами Росії Володимиром Путіним і США Дональдом Трампом склалися б хороші відносини, але цьому заважає "внутрішня обстановка" у Штатах і колапс у відносинах між Москвою та Вашингтоном.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє "Интерфакс".

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Усі ми знаємо про контакти по лінії спецслужб, і це говорить про те, що потенціал є і він дуже багатий. Просто потрібно вивести весь комплекс двосторонніх відносин з піке, в яке він увійшов і поки ніяк не виходить,

– сказав він.

Також речник російського президента припустив, що відносини між Путіним і Трампом "могли бути ще кращими", якби не внутрішньополітична ситуація в США.

"Очевидно, що внутрішня обстановка (у США – "24") несприятлива щодо нашої країни", – додав Пєсков.

За його словами, зустріч Путіна з Трампом може відбутися у другій половині 2018 року.

"Президент Росії буде так чи інакше мати можливість говорити з президентом США на полях майбутніх міжнародних багатосторонніх заходів, яких втім, найближчим часом поки не передбачається. Це скоріш не термінова перспектива. Це друга половина наступного року", – сказав прес-секретар Путіна.

Також Пєсков запевнив, що "по найбільш гострим ситуаціям, наприклад, таким як Сирія, контакти між двома президентами здійснюються".