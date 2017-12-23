04:18
24 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нова
Вєсті Кремля
20:18, 23 грудня
Вєсті.UA.Жир. Відьмацька партія Савченко. Гардероб найбільшого патріота
Вєсті.UA
20:39, 23 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Зв’язок у домобільну еру
Згадати все
23:48, 21 грудня
Телеканал новин 24 Програми Крим.Реалії
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

У Кримських СІЗО ув'язнених мордують до смерті, Україна виступила на їх захист

Крим.Реалії 18:09, 23 грудня 316 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – двоє кримських в'язнів у критичному стані. Лікарів до них не пускають. Адвокат одного з ув'язнених припускає, що його підзахисний пережив мікроінсульт. Але незважаючи його на стан здоров'я керівництво СІЗО не переводить чоловіка до лікарні. Україна в свою чергу вимагає допустити до в'язнів іноземних лікарів.

Також у випуску:

Світ та Україна втрачають унікальну пам'ятку архітехтури в Криму.

Дорогий новорічний стіл: які наїдки готують кримчани на свято.

Ведуча:

Катерина Некреча, журналістка "Радіо Свобода".

Теги: Україна – Росія Новини Криму Крим.Реалії Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
Новини за 23 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Порошенко своєю появою шокував російську журналістку
6 липня , 19:59
Батько Олени Зайцевої, яку звинувачують у аварії в Харкові, дав перший коментар
 19 жовтня , 16:52
У нас Криму нема, бл*ть, а ви їх впускаєте! – Приходько емоційно про виступ Ані Лорак у Києві
 15 листопада , 17:58
Чому українці їдуть на відпочинок в анексований Крим
 29 липня , 19:08
Коли Росія піде з окупованого Криму, – думка з Москви
 16 вересня , 17:58
Хто витрачає більше на їжу – кримчани чи кияни: дослідження журналістів
 25 листопада , 17:58
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук