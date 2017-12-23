У Кримських СІЗО ув'язнених мордують до смерті, Україна виступила на їх захист

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – двоє кримських в'язнів у критичному стані. Лікарів до них не пускають. Адвокат одного з ув'язнених припускає, що його підзахисний пережив мікроінсульт. Але незважаючи його на стан здоров'я керівництво СІЗО не переводить чоловіка до лікарні. Україна в свою чергу вимагає допустити до в'язнів іноземних лікарів.

Також у випуску: Світ та Україна втрачають унікальну пам'ятку архітехтури в Криму. Дорогий новорічний стіл: які наїдки готують кримчани на свято. Ведуча: Катерина Некреча, журналістка "Радіо Свобода".

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter