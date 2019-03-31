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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ЦВК

      У Криму на адмінмежі окупанти випитують в українців, чи не їдуть вони голосувати

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      Кримські окупанти випитують в українців на адмінмежі, чи не їдуть вони голосувати за президента
      Кримські окупанти випитують в українців на адмінмежі, чи не їдуть вони голосувати за президента / Ілюстративне фото

      Російські силовики вибірково цікавляться у тих, хто перетинає адмінмежу з окупованим Кримом у напрямку материкової України, чи не їдуть вони голосувати. При цьому на пунктах пропусків з Кримом немає суттєвих змін потоку пасажирів.

      "Російські окупанти опитують тих, хто перетинає адмінмежу, щодо мети їх поїздки – чи не їдуть вони для того, щоб брати участь у голосуванні", – розповів Укрінформу представник Держприкордонслужби Максим Сорока.

      Читайте також: Як реагують українці на території Росії на те, що не можуть проголосувати

      Цю інформацію підтвердив і помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

      Понад 5 тисяч 500 кримчан змінили місце голосування на виборах президента. Найбільше кримчан голосують у Києві (1 тисяча 826 осіб) та області (696 осіб). Ще 412 кримчан вирішили голосувати у ближній Херсонській області, 411 – у Львівській, 290 – у Дніпропетровській.

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Анексія Криму Новини Криму Держприкордонслужба День виборів Новини Росії
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