У Криму на адмінмежі окупанти випитують в українців, чи не їдуть вони голосувати

Російські силовики вибірково цікавляться у тих, хто перетинає адмінмежу з окупованим Кримом у напрямку материкової України, чи не їдуть вони голосувати. При цьому на пунктах пропусків з Кримом немає суттєвих змін потоку пасажирів.

"Російські окупанти опитують тих, хто перетинає адмінмежу, щодо мети їх поїздки – чи не їдуть вони для того, щоб брати участь у голосуванні", – розповів Укрінформу представник Держприкордонслужби Максим Сорока.

Читайте також: Як реагують українці на території Росії на те, що не можуть проголосувати

Цю інформацію підтвердив і помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

Понад 5 тисяч 500 кримчан змінили місце голосування на виборах президента. Найбільше кримчан голосують у Києві (1 тисяча 826 осіб) та області (696 осіб). Ще 412 кримчан вирішили голосувати у ближній Херсонській області, 411 – у Львівській, 290 – у Дніпропетровській.