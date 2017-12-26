У Криму вбили проросійську активістку
У Севастополі вбили учасницю так званої "русской весны" Вікторію Макарову.
Про це повідомили в спільноті "Союз добровольців Донбасу в Севастополі", передають "Новости Крыма".
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За попередньою інформацією, кримську сепаратистку вбили, коли вона поверталась додому. Наразі невідомо про деталі злочину, однак, як стверджують проросійські активісти, зловмисники жорстоко розправились з Вікторією Макаровою.
Сталась жахлива трагедія. Вночі 23 грудня по-звірячому була вбита наша Віка,
– йдеться у повідомленні сепаратистів.
Відомо, що чоловік загиблої є терористом "ЛДНР". У жінки залишилось двоє неповнолітніх дітей.
Наразі слідчий комітет Росії в Севастополі з'ясовує всі деталі нападу. Поки не розголошують мотивів вбивства та деталі. Відомо, що нікого у цій справі не затримано.
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