У Криму зникла сім'я українців, що приїхала на відпочинок з Дніпра: фото

В окупованому Росією Криму зникла сім'я з чотирьох осіб, у тому числі двоє дітей, що приїхала туди на відпочинок з материкової України і перестала виходити на зв'язок із рідними.

Про це повідомила жителька Дніпра Тетяна Трайно, йдеться на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.

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Зникли наші друзі! Киливник Діна Костянтинівна, Киливник Іван, діти Дарина й Тихон. Виїхали з Дніпра в Крим через Чонгар учотирьох на червоній Skoda Fabia АЕ5664СА 09.08.2018. Назад не поверталися (у Дніпро мали повернутися 17 серпня),

– йдеться у повідомленні.

За словами жінки, родина орієнтовно прямувала в Міжводне. На зв'язок останнього разу зниклі виходили 10 серпня, а їх телефони наразі відключено.

Також, інформацію про зникнення українців підтвердили у так званій прес-службі "МВС по Республіці Крим", передають росЗМІ.

"Поліція проводить заходи щодо місцеперебування розшукуваних. Всіх, хто має інформацію про місцеперебування сім'ї, просимо повідомити в поліцію", – йдеться у повідомленні.