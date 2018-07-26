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У Кривому Розі на лікарів відкрили провадження через смерть військового

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Володимир Близнюк
Володимир Близнюк / Фото з соцмереж

У Кривому Розі через смерть у лікарні учасника бойових дій на Донбасі Володимира Близнюка відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Провадження відкрили статтею про неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. У поліції не коментують хід розслідування.

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Військовий помер у 16-лікарні в ніч з 7 на 8 липня у Кривому Розі. Він оголошував голодування "через недбальство лікарів". За заявами бійця, у лікарні йому відмовили в безкоштовному наданні медичних препаратів, видавши лише список ліків, які треба було придбати власним коштом.

За ситуацію взялися місцеві активісти, які вимагали роз’яснень від керівництва щодо лікування бійця в медустанові, а також вибачень родині за заяви, зроблені після його смерті.

В лікарні заявляли, що військовий міг бути ін’єкційним наркоманом. Проте судово-медичний розтин не підтвердив наркозалежності військового.

Теги: Новини України Збройні Сили України Кримінальні новини Жертви Новини Кривого Рогу
Джерело: 24 Канал
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