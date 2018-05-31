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У Луцьку закрили провадження проти військових, яких звинуватили у втечі з частини

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У Луцьку військова прокуратура закрила скандальну справу щодо майже півтисячі бійців 51 бригади. Їх звинувачували у самовільному залишенні військової частини у Володимир-Волинському у 2014 році, коли вони повернулись додому з Іловайського котла.

Лише через місяць, після відкриття справи, підозрюваних викликали в прокуратуру. І так смикали щопівроку. Коли ж почались суди – їх взагалі подали у розшук. Мовляв, підозрювані ховаються по всій країні.

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За цей час бійці з різних підрозділів неодноразово збирались на протести на підтримку своїх побратимів. Зрештою, це дало свій результат і 2 роки тому справою зайнялись у Генпрокуратурі.

Після пікетування прокуратури в Луцькому гарнізоні, того самого дня було проведено пікетування Генеральної прокуратури нашими побратимами і так само було проведення пікетування прокуратури Західного регіону у Львові,
– розповів голова Спілки воїнів АТО Волині Юрій Дмитрук.

25 травня нарешті поставили крапку у цій справі. Згідно з рішенням всі провадження щодо бійців 51 бригади в Луцькому гарнізоні закрили.

Більше – дивіться у сюжеті.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Луцька Іловайська трагедія Збройні Сили України ГПУ
Джерело: 24 Канал
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