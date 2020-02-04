У Львові чоловік влаштував стрілянину у торговому центрі: відео
У вівторок, 4 лютого, у ТРЦ Forum Lviv, що на вул. Під Дубом у Львові, 23-річний чоловік влаштував стрілянину. За попередньою інформацією, він стріляв із пневматичної зброї. Його вже затримали правоохоронці.
Про стрілянину у ТРЦ Forum Lviv на своїй фейсбук-сторінці повідомив співзасновник спільноти "Варта-1" Ігор Зінкевич. За його інформацією, хлопець влаштував стрілянину через стосунки з дівчиною.
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Постраждалих в результаті стрілянини немає.
За словами речниці поліції Львівської області Світлани Добровольської, затримання проводили працівники служби охорони.
Дивіться відео затримання чоловіка, який відкрив вогонь у львівському ТРЦ: