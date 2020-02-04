У Львові чоловік влаштував стрілянину у торговому центрі: відео

Затримання підозрюваного у стрілянині у Львові / скріншот з відео

У вівторок, 4 лютого, у ТРЦ Forum Lviv, що на вул. Під Дубом у Львові, 23-річний чоловік влаштував стрілянину. За попередньою інформацією, він стріляв із пневматичної зброї. Його вже затримали правоохоронці.