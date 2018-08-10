У Львові оголосили війну нелегальним заправкам

Обережно, підпільне пальне! Нелегальні АЗС по всій країні торгують дизелем та газом невідомого походження. Такого висновку дійшли експерти після серії перевірок АЗС та виявили місця, де працюють без жодних дозвільних документів. Порушників знайшли і у Львові.

У промисловому районі Львова, за словами працівників сусіднього шиномонтажу, заправка з’явилась 4 місяці тому і користується попитом. Появі знімальної групи 24 каналу не раді. Торгують тут газом та дизпаливом. Пальне по 23 гривні 90 копійок. А це в середньому на 3 гривні дешевше, ніж на легальних АЗС.

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Розраховуються тут лише готівкою. Терміналу немає, квитанцій також. У кабінці оператора – куточок споживача. Це Товариство з обмеженою відповідальністю "Екселент Ченж Компані", яке зареєстроване у Києві. Згідно з сертифікатом відповідності дизпаливо вироблене у Білорусі та у Росії.

Експерти та чиновники провели серію перевірок і виявили щонайменше 7 нелегальних точок. Аби припинити їхню діяльність скерували листи силовикам.

Вони здійснюють свою діяльність без всякої реєстрації, сплати податків та інших речей, такого в правовій державі бути не може,

– наголосив заступник міського голови Львова Сергій Бабак.

Експерт консалтингової групи, яка вивчає сегмент українського паливного ринку зазначає, що нелегальні АЗС мають дві розповсюджені проблеми: земельне питання, бо використовують територію не за призначенням та торгівлю без касового апарату.

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Рятувальники перевіряти АЗС не можуть. Планові ревізії до кінця цього року заборонені законом. Позапланову перевірку можуть влаштувати лише за зверненням людей.

З початку року лише на Львівщині виявили 16 нелегальних заправок. Документи передали до суду. Загалом же, в Україні налічується до півтисячі нелегальних дизельних заправок.