У Львові продавець у магазині хутра пригрозила активістам Путіним: відео

У Львові під час акції проти носіння натурального хутра працівниця одного із магазинів, де відбувався пікет, пригрозила активістам Путіним.

Про це повідомляють активісти у соцмережах.

Дивіться також: Ваша примха – їхня смерть: українці вийшли на пікет проти натурального хутра

"Спочатку жінка вийшла з магазину і вимагала щоб я "йшла геть від магазину". Коли ж я відповіла, що стою на тротуарі в громадську місці, а не на її території, вона спробувала порвати мій плакат. Я їй цього не дозволила і продовжила пікетування. За деякий час вийшла вже інша жінка, з якою в мене і інших пікетувальників почалась словесна перепалка, в ході якої від продавчині прозвучало наступне, цитую "выучите сначала язык" і "Путина на вас нету", – розповіла активістка Анастасія Вінславська.

На цьому конфлікт не закінчився. Працівники магазину вийшли і спробували вилити на активісту воду.

Відтак уже у понеділок, 22 січня о 10 ранку, активісти готують ще одну акцію протесту біля стін цього магазину – "Геть вату в хутрі".