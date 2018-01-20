Ваша примха – їхня смерть: українці вийшли на пікет проти натурального хутра

20 січня у різних містах України активісти влаштували одиночні протести біля магазинів, в яких продають вироби з натурального хутра та шкіри. Активісти переконані – вбивство тварин не варте тієї шуби, яку роблять з їхньої шкіри.

У соцмережах активісти публікують фото з одиночних пікетів.

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Зокрема, такі пікети відбулись у Львові, Дніпрі, Полтаві, Одесі, Києві та інших містах.

Не обійшлось і без конфліктів. Так, у Львові, співробітники одного із магазинів з хутром порвали плакат одного з активістів та навіть спробували вилити воду.

"Питали мене "почему свое село не поднимаете" (на відповідь, що я львів'янин і тут народився, казали "а почему так рагульски общаетесь"), а в кінці сказали "Путина на вас нет", – написав активіст Богдан Димчишин.