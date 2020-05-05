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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Львові розробили план з відновлення туризму після карантину: етапи

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      План з відновлення туризму у Львові: етапи
      У Львові представили поетапний план із відновлення туризму / 24 канал

      Львів є популярним туристичним центром, куди з’їжджаються туристи з України та з-поза її меж. На жаль, під час карантину місто пустувало без звичних відвідувачів, втім, із покращенням епідеміологічної ситуації туристичне життя теж має почати налагоджуватись. Так, у Львові розробили план відновлення туризму, що складається з 5 етапів.

      Він передбачає, що вже у травні запрацюють готелі й заклади громадського харчування. Про це повідомив заступник львівського міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко на своїй фейсбук-сторінці.

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      Для Львова туризм – це в першу чергу про робочі місця та податки до бюджету. Загалом у Львові у пікові туристичні місяці задіяні 15% працездатного населення міста. Минулого року Львів відвідали 2,5 мільйони гостей. Від туристичного збору у 2019 році у бюджет Львівської міської ради сплачені 10 мільйонів, а від сплати ПДФО –198 мільйонів гривень,
      – зазначив він.

      Саме тому, за словами Москаленка, відновлення індустрії туризму для Львова є важливим.

      План відновлення туризму у Львові

      Етап 1 Запланований на травень (за умови зменшення динаміки поширення коронавірусу та послаблення урядових заборон)

      • Часткове відкриття закладів туристичної інфраструктури (готелі, заклади громадського харчування);
      • Розробка та запровадження нових протоколів у готелях, ресторанах, кав’ярнях, щодо екскурсій, туристичної дільності, проведення подій;
      • Часткове відкриття закладів культури за окремим протоколом (музеї);
      • Запуск промоційних пакетів – для відвідувачів Львова

      Етап 2. Червень

      • Відновлення планового внутрішнього туризму;
      • З точки зору гостей – ключовим стане безпека подорожей та цінова політика;
      • З точки зору малого та середнього бізнесу – робота в нових умовах – нові протоколи – у закладах розміщення, закладах громадського харчування тощо;
      • Запуск національної промокампанії – акцент на безпеку відвідування;
      • Запуск організованої екскурсійної дільності;
      • Пілотний запуск публічних подій під відкритим небом з обмеженою кількістю людей (за умови дотримання окремого протоколу).

      Етап 3. Липень – серпень

      • Поступове відкриття міжнародного авіасполучення до Львова;
      • Відкриття додаткових закладів для відвідування (центри дозвілля, установи культури);
      • Промокампанія відновлення та розвитку ділового туризму.

      Етап 4. Вересень – жовтень

      • Можливість проведення з дотримання окремого протоколу – подій з обмеженою кількістю людей;
      • Розвиток можливості групових організованих подорожей.

      Етап 5. Листопад – грудень

      • Розвиток групового організованого туризму;
      • Дотримання нових протоколів та нових стандартів – стане новою звичною практикою функціонування закладів сфери послуг та установ;
      • Відновлення міжнародного туризму.

      Яка ситуація з коронавірусом в Україні та у Львові? Станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків COVID-19. Від ускладнень, спричинених інфекцією, померли 316 пацієнтів, ще 1 875 одужали.

      На Львівщині зафіксовані 514 випадків коронавірусної інфекції, 15 людей померли, 106 одужали.

      Зауважимо, що добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні значно зменшився у порівнянні з попередніми днями. За інформацією МОЗ, за 4 травня коронавірус виявили у 366 осіб.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус в Україні Новини політики Новини України Карантин в Україні 2020 Туристичний бізнес Подорожі Відпочинок Новини Львова
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