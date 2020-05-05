У Львові розробили план з відновлення туризму після карантину: етапи

Львів є популярним туристичним центром, куди з’їжджаються туристи з України та з-поза її меж. На жаль, під час карантину місто пустувало без звичних відвідувачів, втім, із покращенням епідеміологічної ситуації туристичне життя теж має почати налагоджуватись. Так, у Львові розробили план відновлення туризму, що складається з 5 етапів.

Він передбачає, що вже у травні запрацюють готелі й заклади громадського харчування. Про це повідомив заступник львівського міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко на своїй фейсбук-сторінці.

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Для Львова туризм – це в першу чергу про робочі місця та податки до бюджету. Загалом у Львові у пікові туристичні місяці задіяні 15% працездатного населення міста. Минулого року Львів відвідали 2,5 мільйони гостей. Від туристичного збору у 2019 році у бюджет Львівської міської ради сплачені 10 мільйонів, а від сплати ПДФО –198 мільйонів гривень,

– зазначив він.

Саме тому, за словами Москаленка, відновлення індустрії туризму для Львова є важливим.

План відновлення туризму у Львові

Етап 1 Запланований на травень (за умови зменшення динаміки поширення коронавірусу та послаблення урядових заборон)

Часткове відкриття закладів туристичної інфраструктури (готелі, заклади громадського харчування);

Розробка та запровадження нових протоколів у готелях, ресторанах, кав’ярнях, щодо екскурсій, туристичної дільності, проведення подій;

Часткове відкриття закладів культури за окремим протоколом (музеї);

Запуск промоційних пакетів – для відвідувачів Львова

Етап 2. Червень

Відновлення планового внутрішнього туризму;

З точки зору гостей – ключовим стане безпека подорожей та цінова політика;

З точки зору малого та середнього бізнесу – робота в нових умовах – нові протоколи – у закладах розміщення, закладах громадського харчування тощо;

Запуск національної промокампанії – акцент на безпеку відвідування;

Запуск організованої екскурсійної дільності;

Пілотний запуск публічних подій під відкритим небом з обмеженою кількістю людей (за умови дотримання окремого протоколу).

Етап 3. Липень – серпень

Поступове відкриття міжнародного авіасполучення до Львова;

Відкриття додаткових закладів для відвідування (центри дозвілля, установи культури);

Промокампанія відновлення та розвитку ділового туризму.

Етап 4. Вересень – жовтень

Можливість проведення з дотримання окремого протоколу – подій з обмеженою кількістю людей;

Розвиток можливості групових організованих подорожей.

Етап 5. Листопад – грудень

Розвиток групового організованого туризму;

Дотримання нових протоколів та нових стандартів – стане новою звичною практикою функціонування закладів сфери послуг та установ;

Відновлення міжнародного туризму.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні та у Львові? Станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків COVID-19. Від ускладнень, спричинених інфекцією, померли 316 пацієнтів, ще 1 875 одужали.



На Львівщині зафіксовані 514 випадків коронавірусної інфекції, 15 людей померли, 106 одужали.



Зауважимо, що добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні значно зменшився у порівнянні з попередніми днями. За інформацією МОЗ, за 4 травня коронавірус виявили у 366 осіб.