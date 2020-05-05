У Львові розробили план з відновлення туризму після карантину: етапи
Львів є популярним туристичним центром, куди з’їжджаються туристи з України та з-поза її меж. На жаль, під час карантину місто пустувало без звичних відвідувачів, втім, із покращенням епідеміологічної ситуації туристичне життя теж має почати налагоджуватись. Так, у Львові розробили план відновлення туризму, що складається з 5 етапів.
Він передбачає, що вже у травні запрацюють готелі й заклади громадського харчування. Про це повідомив заступник львівського міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко на своїй фейсбук-сторінці.
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Для Львова туризм – це в першу чергу про робочі місця та податки до бюджету. Загалом у Львові у пікові туристичні місяці задіяні 15% працездатного населення міста. Минулого року Львів відвідали 2,5 мільйони гостей. Від туристичного збору у 2019 році у бюджет Львівської міської ради сплачені 10 мільйонів, а від сплати ПДФО –198 мільйонів гривень,
– зазначив він.
Саме тому, за словами Москаленка, відновлення індустрії туризму для Львова є важливим.
План відновлення туризму у Львові
Етап 1 Запланований на травень (за умови зменшення динаміки поширення коронавірусу та послаблення урядових заборон)
- Часткове відкриття закладів туристичної інфраструктури (готелі, заклади громадського харчування);
- Розробка та запровадження нових протоколів у готелях, ресторанах, кав’ярнях, щодо екскурсій, туристичної дільності, проведення подій;
- Часткове відкриття закладів культури за окремим протоколом (музеї);
- Запуск промоційних пакетів – для відвідувачів Львова
Етап 2. Червень
- Відновлення планового внутрішнього туризму;
- З точки зору гостей – ключовим стане безпека подорожей та цінова політика;
- З точки зору малого та середнього бізнесу – робота в нових умовах – нові протоколи – у закладах розміщення, закладах громадського харчування тощо;
- Запуск національної промокампанії – акцент на безпеку відвідування;
- Запуск організованої екскурсійної дільності;
- Пілотний запуск публічних подій під відкритим небом з обмеженою кількістю людей (за умови дотримання окремого протоколу).
Етап 3. Липень – серпень
- Поступове відкриття міжнародного авіасполучення до Львова;
- Відкриття додаткових закладів для відвідування (центри дозвілля, установи культури);
- Промокампанія відновлення та розвитку ділового туризму.
Етап 4. Вересень – жовтень
- Можливість проведення з дотримання окремого протоколу – подій з обмеженою кількістю людей;
- Розвиток можливості групових організованих подорожей.
Етап 5. Листопад – грудень
- Розвиток групового організованого туризму;
- Дотримання нових протоколів та нових стандартів – стане новою звичною практикою функціонування закладів сфери послуг та установ;
- Відновлення міжнародного туризму.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні та у Львові? Станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків COVID-19. Від ускладнень, спричинених інфекцією, померли 316 пацієнтів, ще 1 875 одужали.
На Львівщині зафіксовані 514 випадків коронавірусної інфекції, 15 людей померли, 106 одужали.
Зауважимо, що добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні значно зменшився у порівнянні з попередніми днями. За інформацією МОЗ, за 4 травня коронавірус виявили у 366 осіб.