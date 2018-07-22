У Львові стріляли у дівчину-скрипаля

У неділю, 22 липня, о четвертій годині дня на площі Катедральній невідома особа стріляла з травматичної зброї у дівчину, яка грала на скрипці для містян та гостей Львова. Наслідком стало поранення лівого стегна та госпіталізація.

Про це повідомила "Гаряча лінія" Львова на своїй сторінці у Facebook.

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Чоловік, який стріляв, зник з місця скоєння злочину, а постраждала була госпіталізована у лікарню швидкої медичної допомоги. Поранена дівчина сьогодні ввечері планувала повертатись додому в Миргород.

Опубліковано фото – кадр з камери відеоспостереження, де зазначено місце, на якому стався злочин.



Стоп-кадр з камери відеоспостереження місця скоєння злочину

Правоохоронці припускають, що зловмисник був не один, а діяв з групою. Тож просять свідків інциденту звертатись на гарячу лінію міста або безпосередньо до поліції.

Нагадаємо, що у селі Залізний порт Херсонської області п'яний чоловік влаштував стрілянину з газового пістолета. На щастя, ніхто не постраждав.