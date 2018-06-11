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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

У Львові відкрили Open Space РАЦС європейського зразка

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У понеділок, 11 червня. У Львові почав працювати центр з надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану європейського зразка - Open Space.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства юстиції України.

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Зазначається, що подібні державні установи вже функціонують в Києві (близько року) та Одесі (місяць).

Тут ми зібрали найбільш популярні серед наших громадян послуги: реєстрацію народження дитини, зміну імені, подачу документів для одруження, отримання копій документів. Загалом 12 послуг, більшість з яких можна отримати усього за кілька хвилин,
– зауважив очільник Мін’юсту Павло Петренко

В планах Міністерства юстиції найближчим часом відкрити подібні офіси-Open Space у Вінниці, Ужгороді, Сумах та Херсоні.

У відкритті центру приймала участь представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко. В якості прикладу роботи установи вона отримала у подарунок до 30 річниці подружнього життя копію свідоцтва про шлюб.

"У той час, коли пані Ірина реєструвала свій шлюб, видавалося одне свідоцтво. Зараз Міністерство юстиції видає дві копії документу: одне – чоловікові, а друге – дружині, щоб забезпечити рівність прав подружжя. Тому сьогодні я видав свідоцтво про шлюб Ірині Луценко. Отримання цього документа зайняло усього кілька хвилин. Тож закликаю усіх українців користуватися нашими сучасними сервісами. Кохайтеся, одружуйтеся, народжуйте дітей – а про папери подбає Мін’юст", – наголосив Павло Петренко.

Теги: Новини України Новини політики Новини Львова Міністерство юстиції Павло Петренко Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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