У Львові з вікна поліклініки вистрибнув чоловік

У Львові з вікна поліклініки на вулиці Симоненка вистрибнув чоловік поважного віку, залишивши після себе записку.

Про це інформує прес-служба НПУ.

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"Сьогодні, 6 серпня, близько 10.30 на оперативну лінію "102" надійшло повідомлення про те, що внаслідок падіння з вікна поліклініки на вулиці Симоненка загинув чоловік", – йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, 92-річний мешканець Львова випав з вікна сходової клітки на сьомому поверсі поліклініки. Зазначено, що чоловік залишив записку з проханням нікого не звинувачувати у його смерті.

Наразі місці працює слідчо-оперативна група, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.