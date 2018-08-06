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У Львові з вікна поліклініки вистрибнув чоловік

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У Львові з вікна поліклініки вистрибнув чоловік
/ Фото з відкритих джерел

У Львові з вікна поліклініки на вулиці Симоненка вистрибнув чоловік поважного віку, залишивши після себе записку.

Про це інформує прес-служба НПУ.

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"Сьогодні, 6 серпня, близько 10.30 на оперативну лінію "102" надійшло повідомлення про те, що внаслідок падіння з вікна поліклініки на вулиці Симоненка загинув чоловік", – йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, 92-річний мешканець Львова випав з вікна сходової клітки на сьомому поверсі поліклініки. Зазначено, що чоловік залишив записку з проханням нікого не звинувачувати у його смерті.

Наразі місці працює слідчо-оперативна група, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Теги: Новини України Новини Львова Жертви Пенсіонери Самогубство
Джерело: 24 Канал
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