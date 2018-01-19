У Маріуполі море вкрилося кригою: фото
15:57, сьогодні 1704 Читать новость на русском
На Водохреща Азовське море перетворилось на крижану водойму. Такі наслідки негоди мали змогу спостерігати жителі Маріуполя.
Про це повідомляє прес-служба міської ради Маріуполя.
На фото видно, що море повністю вкрилось кригою. Однак попри негоду людей зануритись у воду не меншало. Наразі понад 3,5 тисячі місцевих жителів взяли участь в святковому обряді.
Читайте також: Як українські знаменитості святкують Водохреще: яскраві фото та відео
Організатори обладнали 4 місця для купелі – на рятувальній станції по Приморському бульвару, 38 і на Лівобережній станції по вулиці Виноградна, 60а, а також купання організовують в селищах Сартана та Талаковка. На місці патрулюють рятувальники, медики та правоохоронці.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
Міністерська зарплата: названа сума, яку Петренко заробив у грудні10 січня , 10:43