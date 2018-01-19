У Маріуполі море вкрилося кригою: фото

На Водохреща Азовське море перетворилось на крижану водойму. Такі наслідки негоди мали змогу спостерігати жителі Маріуполя.

Про це повідомляє прес-служба міської ради Маріуполя.

На фото видно, що море повністю вкрилось кригою. Однак попри негоду людей зануритись у воду не меншало. Наразі понад 3,5 тисячі місцевих жителів взяли участь в святковому обряді.

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Організатори обладнали 4 місця для купелі – на рятувальній станції по Приморському бульвару, 38 і на Лівобережній станції по вулиці Виноградна, 60а, а також купання організовують в селищах Сартана та Талаковка. На місці патрулюють рятувальники, медики та правоохоронці.