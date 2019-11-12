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      У Маріуполі невідомий чоловік стріляв у перехожих, його обеззброїв та затримав поліцейський

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / 24 Канал

      У неділю ввечері, 10 листопада, в Маріуполі чоловік відкрив стрілянину по перехожих. Патрульний поліцейський, перебуваючи поза службою, самотужки обеззброїв і затримав стрільця.

      У поліції Донецької області повідомили, що інцидент стався на вулиці Олімпійській неподалік місцевого ринку.

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      Патрульний поліцейський помітив нетверезого чоловіка, який розмахував ножем. На зауваження патрульного чоловік вихопив, як з'ясувалося пізніше, пневматичний пістолет і почав хаотично стріляти у перехожих.

      Патрульний затримав стрільця у Маріуполі
      Пістолет та ніж вилучені у зловмисника / Фото Нацполіція Донецької області

      Патрульний викликав на підмогу колег і поки ті їхали до місця інциденту – відволік стрільця, самостійно обеззброїв його та затримав до приїзду патруля.

      Патрульний затримав стрільця у Маріуполі
      Затриманий 36-річний правопорушник / Фото Нацполіції Донецької області

      Порушником виявився 36-річний мешканець Лівобережного району. Слідчі вилучили предмети та затримали чоловіка для подальшого з’ясування обставин.

      Патрульний затримав стрільця у Маріуполі
      Патрульний Андрій Висоцький, який затримав порушника / Фото Нацполіція Донецької області

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини Маріуполя Новини Донецька Поліція Зброя
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