У Маріуполі невідомий чоловік стріляв у перехожих, його обеззброїв та затримав поліцейський

У неділю ввечері, 10 листопада, в Маріуполі чоловік відкрив стрілянину по перехожих. Патрульний поліцейський, перебуваючи поза службою, самотужки обеззброїв і затримав стрільця.

У поліції Донецької області повідомили, що інцидент стався на вулиці Олімпійській неподалік місцевого ринку.

До теми: У Слов'янську поліція відмовила школярку від самогубства: відео спецоперації

Патрульний поліцейський помітив нетверезого чоловіка, який розмахував ножем. На зауваження патрульного чоловік вихопив, як з'ясувалося пізніше, пневматичний пістолет і почав хаотично стріляти у перехожих.



Пістолет та ніж вилучені у зловмисника / Фото Нацполіція Донецької області

Патрульний викликав на підмогу колег і поки ті їхали до місця інциденту – відволік стрільця, самостійно обеззброїв його та затримав до приїзду патруля.



Затриманий 36-річний правопорушник / Фото Нацполіції Донецької області

Порушником виявився 36-річний мешканець Лівобережного району. Слідчі вилучили предмети та затримали чоловіка для подальшого з’ясування обставин.



Патрульний Андрій Висоцький, який затримав порушника / Фото Нацполіція Донецької області