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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      У матчі чемпіонату Італії тренер відправив у нокаут свого візаві ударом головою: відео

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      Тренер відправив у нокаут свого візаві ударом головою
      Тренер відправив у нокаут свого візаві ударом головою / twitter.com/TheSportsman

      Наставника італійського клубу "Луккезе" Джанкарло Фаваріна дискваліфікували на п'ять місяців. Він відправив у нокаут тренера суперника, доволі потужно вдаривши його головою в обличчя.

      Інцидент стався в матчі Серії С (третій за силою футбольний дивізіон Італії).

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      У рамках 22-го туру в матчі з "Алессандрією" Фаваріна видалили з поля за суперечки з тренерським штабом суперника.

      Проходячи повз лавку гостей, Фаварін зчепився з помічником головного тренера "Алессандрії" Гаетано Манчіно.

       

       

      За словами Фаваріна, він просто відповів на образи й плювки з боку лавки суперника.

      Клуби є сусідами по турнірній таблиці – "Алессандрія" набрала 21 очко і розташувалася на 14-му місці, "Луккезе" з 19-ма очками – на 16-му рядку.

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      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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