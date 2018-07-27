У Мексиці через аномальну спеку оголосили надзвичайний стан у 640 містах

У Мексиці температура повітря місцями перевищує 45 градусів за Цельсієм. Через аномальну спеку в більше 640 містах та спільнотах оголосили надзвичайний стан.

Рішення ввести надзвичайний стан міністерство внутрішніх справ прийняло у четвер, 26 липня, передає DW.

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Як повідомляють медики, в одному зі штатів Мексики загинуло семеро осіб, шестеро з них – від теплового удару, ще один – від виснаження. Загалом аномальна спека тримається з понеділка у 24 з 32 федеральних штатів. Очікується, що стане прохолодніше вже найближчим часом.

Місцеві службовці працюватимуть над тим, щоб люди мали доступ до харчування, прохолодних місць перебування та медичної допомоги в разі необхідності.