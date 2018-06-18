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У мережі хвилю обурення викликав російський священик, який стріляв з автомата: відеофакт

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Священик РПЦ стріляв зі зброї
Священик РПЦ стріляв зі зброї / Ілюстративне фото

У мережі опубліковане відео, на якому зафіксований факт, як російський православний священик тримає в руках зброю, очевидно – автомат, і згодом починає стріляти в небо. Ця подія викликала обурення у користувачів соціальних мереж.

Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook розмістив журналіст Олександр Твєрской.

"Священик РПЦ проводить молебень за мир у всьому світі. Нічого незвичайного", – підписав відео журналіст.

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Зазначимо, на відео видно, що священнослужитель при цьому був одягнений у рясу та щиро усміхався після того, як випустив автоматну чергу.

 

Теги: Новини Росії Зброя Скандал релігія РПЦ
Джерело: 24 канал
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