У мережі хвилю обурення викликав російський священик, який стріляв з автомата: відеофакт

У мережі опубліковане відео, на якому зафіксований факт, як російський православний священик тримає в руках зброю, очевидно – автомат, і згодом починає стріляти в небо. Ця подія викликала обурення у користувачів соціальних мереж.

Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook розмістив журналіст Олександр Твєрской. "Священик РПЦ проводить молебень за мир у всьому світі. Нічого незвичайного", – підписав відео журналіст. Читайте також: У церкві Києва роздають календарі із закликом до служби російському імператору: фотодоказ Зазначимо, на відео видно, що священнослужитель при цьому був одягнений у рясу та щиро усміхався після того, як випустив автоматну чергу.