У мережі хвилю обурення викликав російський священик, який стріляв з автомата: відеофакт
У мережі опубліковане відео, на якому зафіксований факт, як російський православний священик тримає в руках зброю, очевидно – автомат, і згодом починає стріляти в небо. Ця подія викликала обурення у користувачів соціальних мереж.
Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook розмістив журналіст Олександр Твєрской.
"Священик РПЦ проводить молебень за мир у всьому світі. Нічого незвичайного", – підписав відео журналіст.
Читайте також: У церкві Києва роздають календарі із закликом до служби російському імператору: фотодоказ
Зазначимо, на відео видно, що священнослужитель при цьому був одягнений у рясу та щиро усміхався після того, як випустив автоматну чергу.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі