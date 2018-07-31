У мережі показали спільну монограму принца Гаррі і Меган Маркл

Королівське подружжя принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл оприлюднили власну спільну монограмою.

В ефірі австралійської програми Today Show її ведуча видрукувала лист подяки, отриманий від герцога і герцогині Сассекських, за подарунок (це був килимок для пікніка із зображенням австралійського пейзажу), який вона відправила їм на весілля. У верхній частині листа була зображена фамільна емблема принца Гаррі і його дружини Меган Маркл. Про це повідомляє видання ELLE.

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Монограма являє собою з'єднані воєдино перші літери імен закоханих – латинські H і M. Зверху їх прикрашає корона з двома хрестами, чотирма геральдичними ліліями і двома листами полуниці.

Цікаво, що користувачі мереж вважають, що синій колір монограми обраний невипадково. Саме цей колір був улюбленим у матері принца Гаррі принцеси Діани.